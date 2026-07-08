Τρομαχτικό βίντεο: Δύο μέτρα φίδι «εισέβαλε» σε επιχείρηση - Αναστάτωση στο προσωπικό

Το φίδι είχε κρυφτεί στον εκθεσιακό χώρο της επιχείρησης και όταν έγινε αντιληπτό από το προσωπικό, κλήθηκε και μετέβη στην επιχείρηση ο αντιπρόεδρος της Λέσχης Ειδικών Δυνάμεων Βασίλης Ηλιόπουλος, ο οποίος κατάφερε να το πιάσει, παρά το μεγάλο μήκος του και τις προσπάθειες που έκανε να τού επιτεθεί, σύμφωνα με το gegonota.news.

Στη συνέχεια, η δεντρογαλιά αφέθηκε ελεύθερη στο φυσικό της περιβάλλον.

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