Έφυγε από τη ζωή ο Ανδρέας Κυριάκου - Η παράκληση της οικογένειάς για την κηδεία - Δείτε φωτογραφία

Η Εξόδιος Ακολουθία θα τελεστεί από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στην Αγλαντζιά, την Πέμπτη 09 Ιουλίου 2026, ώρα 10:30.

Η ταφή θα γίνει στο νέο κοιμητήριο Αγλαντζιάς.

Αντί στεφάνων, παράκληση της οικογένειας όπως γίνουν εισφορές στην εκκλησιά της Ενορίας.