Έφυγε από τη ζωή ο Ανδρέας Κυριάκου - Η παράκληση της οικογένειάς για την κηδεία - Δείτε φωτογραφία

Συνάντηση ΠτΔ-Φον ντερ Λάιεν τη Δευτέρα με φόντο τις επαφές της με Ερντογάν - «Η θέση της ΕΕ ταυτόσημη με της ΚΔ»
Θα πρέπει να υπάρξει ουσιαστική πρόοδος στο Κυπριακό προς την κατεύθυνση επανέναρξης των συνομιλίων στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου για να εξεταστούν τα όποια θετικά βήματα όσον αφορά τα Ευρωτουρκικά, ανέφερε, την Τετάρτη, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, απαντώντας σε ερωτήσεις εκπροσώπων των ΜΜΕ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου για τον απολογισμό της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.