Νέες αμυντικές δεσμεύσεις και στήριξη στην Ουκρανία - Η κοινή δήλωση της Συνόδου Κορυφής των ηγετών του ΝΑΤΟ

Στο ίδιο ανακοινωθέν, οι σύμμαχοι δεσμεύονται να αυξήσουν τις συλλογικές παραγωγικές τους δυνατότητες και να συνεργαστούν με τον βιομηχανικό τομέα για την επιτάχυνση της καινοτομίας.

Κατά τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα επιβεβαιώθηκε η «ακλόνητη δέσμευση» των συμμάχων στο Άρθρο 5 της Συμμαχίας — σύμφωνα με το οποίο επίθεση εναντίον ενός συμμάχου θεωρείται επίθεση εναντίον όλων — καθώς και στον διατλαντικό δεσμό.

Τα μέλη του ΝΑΤΟ δεσμεύτηκαν επίσης να χορηγήσουν 70 δισ. ευρώ σε στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία για το 2026 και «τουλάχιστον ισοδύναμα επίπεδα» στήριξης το 2027, σύμφωνα με τη δήλωση.

Η δήλωση της Συνόδου Κορυφής της Άγκυρας

Εμείς, οι Αρχηγοί Κρατών και Κυβερνήσεων της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, συγκεντρωθήκαμε στην Άγκυρα για να επαναβεβαιώσουμε την ακλόνητη δέσμευσή μας στη συλλογική άμυνα, όπως προβλέπεται από το Άρθρο 5 της Συνθήκης της Ουάσιγκτον, καθώς και στον διατλαντικό δεσμό. Επίθεση εναντίον ενός Συμμάχου αποτελεί επίθεση εναντίον όλων. Η ενότητα, η αλληλεγγύη και η συλλογική μας ισχύς παραμένουν το θεμέλιο της ειρήνης, της ασφάλειας και της ευημερίας για το ένα δισεκατομμύριο πολιτών της Συμμαχίας μας, που αποτελείται από ελεύθερα και δημοκρατικά κράτη. Παραμένουμε προσηλωμένοι στην προσέγγισή μας 360 μοιρών για την αποτροπή και την άμυνα.

Για την αντιμετώπιση της μακροπρόθεσμης απειλής που συνιστά η Ρωσία για την ευρωατλαντική ασφάλεια και σταθερότητα, καθώς και της διαρκούς απειλής της τρομοκρατίας, οι Σύμμαχοι υλοποιούν τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν στη Χάγη για την άμυνα. Το 2025, οι Ευρωπαίοι Σύμμαχοι και ο Καναδάς αύξησαν τις επενδύσεις τους στις βασικές αμυντικές ανάγκες κατά περισσότερο από 139 δισεκατομμύρια δολάρια. Οι επενδύσεις αυτές ενισχύουν τις απαραίτητες στρατιωτικές δυνατότητες, ενώ παράλληλα ενδυναμώνουν τη βιομηχανική μας βάση και την ανθεκτικότητά μας.

Σήμερα, στην Άγκυρα, ανακοινώνουμε νέες προμήθειες ύψους άνω των 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων και δεσμευόμαστε να επεκτείνουμε τη συλλογική παραγωγική μας ικανότητα, συνεργαζόμενοι με τη βιομηχανία για την επιτάχυνση της καινοτομίας. Θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες για την άρση των εμποδίων στο αμυντικό εμπόριο μεταξύ των Συμμάχων και θα αξιοποιήσουμε τις συνεργασίες του ΝΑΤΟ ώστε να ενισχύσουμε το βάθος της αμυντικής βιομηχανίας και τη μεταξύ μας συνεργασία.

Οικοδομούμε το μέλλον: μια ισχυρότερη Ευρώπη μέσα σε ένα ισχυρότερο ΝΑΤΟ, μια εκσυγχρονισμένη Συμμαχία. Οι Ευρωπαίοι Σύμμαχοι και ο Καναδάς, σε συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αναλαμβάνουν μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την άμυνα της Συμμαχίας. Η αποτροπή και η άμυνα του ΝΑΤΟ βασίζονται σε έναν κατάλληλο συνδυασμό πυρηνικών, συμβατικών και αντιπυραυλικών δυνατοτήτων, που συμπληρώνονται από διαστημικά και κυβερνοαμυντικά μέσα.

Δεσμευόμαστε να διατηρήσουμε το επιχειρησιακό μας πλεονέκτημα. Επενδύουμε στην ικανότητά μας να αναπτύσσουμε, να υποστηρίζουμε και να διατηρούμε τις ένοπλες δυνάμεις μας, επιτυγχάνοντας τους επιχειρησιακούς μας στόχους σε όλους τους τομείς. Οι επενδύσεις αφορούν, μεταξύ άλλων, δυνατότητες πλήγματος μεγάλης ακρίβειας σε μεγάλο βάθος, ολοκληρωμένη αεράμυνα και αντιπυραυλική άμυνα, μη επανδρωμένα συστήματα, τεχνολογίες αιχμής και δυνατότητες πληροφοριών. Παράλληλα, αναπτύσσουμε ένα διαλειτουργικό διατλαντικό «πολεμικό νέφος» (warfighting cloud) και υιοθετούμε προηγμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης.

Η Ουκρανία συμβάλλει στη διατλαντική ασφάλεια και οι Σύμμαχοι παραμένουν ενωμένοι στη σταθερή υποστήριξή τους προς τη χώρα για την υπεράσπιση της ελευθερίας, της κυριαρχίας και της εδαφικής της ακεραιότητας. Οι Ευρωπαίοι Σύμμαχοι και ο Καναδάς χρηματοδοτούν πλέον τη συντριπτική πλειονότητα της βοήθειας ασφαλείας προς την Ουκρανία, τόσο σε διμερές όσο και σε πολυμερές επίπεδο.

Οι Σύμμαχοι υπογραμμίζουν ότι η υποστήριξη αυτή πρέπει να είναι δίκαιη, προβλέψιμη και βιώσιμη σε μακροπρόθεσμη βάση. Για το 2026 δεσμεύονται να διαθέσουν 70 δισεκατομμύρια ευρώ για στρατιωτικό εξοπλισμό, βοήθεια και εκπαίδευση προς την Ουκρανία, ενώ επιβεβαιώνουν την πρόθεσή τους να διατηρήσουν τουλάχιστον αντίστοιχο επίπεδο στήριξης και το 2027. Στο πλαίσιο αυτό, χαιρετίζουν την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να παράσχει πολυετή χρηματοδότηση προς την Ουκρανία μέσω του Δανείου Στήριξης της Ουκρανίας.

Η Συμμαχία συνεχίζει να ανταποκρίνεται και να προσαρμόζεται στον στρατηγικό ανταγωνισμό, στη διάχυτη αστάθεια, στις υβριδικές απειλές και στις επαναλαμβανόμενες κρίσεις που χαρακτηρίζουν το ευρύτερο περιβάλλον ασφαλείας. Οι Σύμμαχοι επαναλαμβάνουν ότι το Ιράν δεν πρέπει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και καλούν την Τεχεράνη να σεβαστεί πλήρως την ελευθερία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Τέλος, εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας προς την Τουρκία για τη γενναιόδωρη φιλοξενία που μας παρείχε και προσβλέπουμε στην επόμενη Σύνοδο της Συμμαχίας.

ΠΗΓΗ: protothema.gr