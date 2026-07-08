Οι ΗΠΑ ξεκίνησαν επιθέσεις κατά του Ιράν, εκρήξεις στα λιμάνια του Μπαντάρ Αμπάς και του Σιρίκ

Αναφορές υπάρχουν και για το λιμάνι Σιρίκ, αλλά και στις επαρχίες Τσαμπαχάρ, Κοναράκ, Σιστάν και Βαλουχιστάν.

Σε ανάρτησή της η αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, που έχει υπό την ευθύνη της την περιοχή της Μέσης Ανατολής, αναφέρει ότι «κατόπιν εντολής του Ανώτατου Διοικητή [δηλ. του Ντόναλντ Τραμπ], οι δυνάμεις της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ έχουν αρχίσει να πραγματοποιούν επιπλέον επιθέσεις κατά του Ιράν, με στόχο να περιορίσουν περαιτέρω την ικανότητά του να απειλεί την ελευθερία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

» Οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν το Ιράν υπεύθυνο για τις πρόσφατες αδικαιολόγητες επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων και πληρωμάτων πολιτών που πλέουν ελεύθερα σε μια ζωτικής σημασίας διεθνή θαλάσσια οδό».

Τους βομβαρδισμούς επιβεβαίωσε στον Μπαράκ Ραβίντ του Axios Αμερικανός αξιωματούχος.

Από την πλευρά του, το πρακτορείο Fars έκανε λόγο για «αρκετές εκρήξεις που ακούστηκαν στο νότιο Ιράν», γύρω στις 23:15 (τοπική ώρα, 22:15 στην Ελλάδα), στο Μπαντάρ Αμπάς και στο Σίρικ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Fars, ορισμένες από τις εκρήξεις ακούστηκαν και από τη θάλασσα, κοντά στη δυτική ακτή του Σίρικ.

Υπενθυμίζεται ότι και χθες το βράδυ είχαν γίνει αεροπορικοί βομβαρδισμοί από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις σε διάφορες τοποθεσίες στις νότιες επαρχίες και δέχθηκαν αντίδραση από τις ιρανικές ένοπλες δυνάμεις.

Εν τω μεταξύ, το Mehr αναφέρει ότι ενεργοποιήθηκε η ιρανική αεράμυνα.

Οι ΗΠΑ είχαν ενημερώσει πριν από την επίθεση το Ισραήλ, έγινε ακόμη γνωστό από το Al Arabiya.

Νωρίτερα σήμερα, από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε προαναγγείλει «σκληρά χτυπήματα» σε βάρος του Ιράν.

protothema.gr