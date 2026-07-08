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ΔΙΕΘΝΗ

Πένθος για νεκρό εθελοντή πυροσβέστη στις πυρκαγιές στη Γαλλία - Ήταν μόλις 22 χρονών

 08.07.2026 - 22:00
Πένθος για νεκρό εθελοντή πυροσβέστη στις πυρκαγιές στη Γαλλία - Ήταν μόλις 22 χρονών

Ένας 22χρονος πυροσβέστης έχασε τη ζωή του ενώ έδινε μάχη για την κατάσβεση πυρκαγιάς στην περιοχή της Σαβοΐας στις γαλλικές Άλπεις, ανακοίνωσε σήμερα ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών.

Από την περασμένη εβδομάδα μαίνονται πυρκαγιές στη νότια Ευρώπη και στη Γαλλία και χιλιάδες κάτοικοι υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

«Προς μεγάλη μου λύπη πληροφορήθηκα σήμερα το πρωί τον θάνατο ενός νεαρού εθελοντή πυροσβέστη από την Υπηρεσία Πυρόσβεσης και Διάσωσης της Σαβοΐας (SDIS 73), 22 ετών, που έχασε τη ζωή του επιτελώντας το καθήκον του αφού πέρασε τη μισή νύχτα δίνοντας τη μάχη της κατάσβεσης δασικής πυρκαγιάς στη Σαβοΐα», έγραψε στο Χ ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιές.

Εξαιτίας του καύσωνα τον Μάιο και τον Ιούνιο, τεράστιες εκτάσεις στη δυτική Ευρώπη και στη Γαλλία έχουν καταστεί ιδιαιτέρως ευάλωτες στις πυρκαγιές αυτό τον χρόνο. Οι θερμοκρασίες αναμένεται να φθάσουν και πάλι τους 40 βαθμούς Κελσίου στη νοτιοδυτική Γαλλία αυτή την εβδομάδα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει στείλει προληπτικά έναν αριθμό ρεκόρ 777 πυροσβεστών από 14 ευρωπαϊκές χώρες σε περιοχές υψηλού κινδύνου στην Κύπρο, την Ελλάδα, την Ιταλία, τη Γαλλία, την Ισπανία και την Πορτογαλία.

Η Πορτογαλία και η Γαλλία ενεργοποίησαν τον Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ το σαββατοκύριακο εξαιτίας των πυρκαγιών που μαίνονταν ταυτόχρονα καίγοντας χιλιάδες στρέμματα.

Η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στη Γαλλία στην περιοχή Τρεβιγιάκ του νομού των Ανατολικών Πυρηναίων, στα νότια της χώρας και κοντά στα σύνορα με την Ισπανία, έκαψε 49.000 στρέμματα.

Δεν επεκτάθηκε στη διάρκεια της νύχτας, έγραψε στο Χ ο νομάρχης της περιοχής, επιτρέποντας στους κατοίκους 12 χωριών να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Η πυρκαγιά ωστόσο δεν έχει τεθεί πλήρως υπό έλεγχο.

ΠΗΓΗ: Protothema.gr

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