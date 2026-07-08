Συναγερμός στη Λευκωσία - Ξέσπασε πυρκαγιά σε εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο - Δείτε φωτογραφίες

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά εκδηλώθηκε σε άχρηστα υλικά που βρίσκονταν εντός του εγκαταλελειμμένου υποστατικού, στη λεωφόρο Στροβόλου.

Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν δύο πυροσβεστικά οχήματα, με τα μέλη της Πυροσβεστικής να συνεχίζουν τις προσπάθειες για πλήρη κατάσβεση της φωτιάς.

Δείτε φωτογραφίες: