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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Συναγερμός στη Λευκωσία - Ξέσπασε πυρκαγιά σε εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο - Δείτε φωτογραφίες

 08.07.2026 - 21:11
Συναγερμός στη Λευκωσία - Ξέσπασε πυρκαγιά σε εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο - Δείτε φωτογραφίες

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την κατάσβεση πυρκαγιάς που ξέσπασε το βράδυ της Τετάρτης (8/7) σε εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο στον Στρόβολο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά εκδηλώθηκε σε άχρηστα υλικά που βρίσκονταν εντός του εγκαταλελειμμένου υποστατικού, στη λεωφόρο Στροβόλου.

Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν δύο πυροσβεστικά οχήματα, με τα μέλη της Πυροσβεστικής να συνεχίζουν τις προσπάθειες για πλήρη κατάσβεση της φωτιάς.

Δείτε φωτογραφίες:

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