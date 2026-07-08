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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κομισιόν: Ζητά από Κύπρο εναρμόνιση με οδηγίες για επαρκείς κατώτατους μισθούς και προστασία εργαζόμενων από αμίαντο

 08.07.2026 - 23:15
Κομισιόν: Ζητά από Κύπρο εναρμόνιση με οδηγίες για επαρκείς κατώτατους μισθούς και προστασία εργαζόμενων από αμίαντο

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα δύο νέες διαδικασίες εναντίον της Κύπρου για ζητήματα που αφορούν τα εργασιακά δικαιώματα και την προστασία της υγείας των εργαζομένων.

Η Κύπρος, όπως και το Λουξεμβούργο, έλαβε επίσημη προειδοποιητική επιστολή για μη εναρμόνιση με την Οδηγία (ΕΕ) 2022/2041 για επαρκείς κατώτατους μισθούς. Η οδηγία αυτή στοχεύει στην ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης, την αύξηση της παραγωγικότητας και την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, καθώς και στην προώθηση των συλλογικών διαπραγματεύσεων για τον καθορισμό των μισθών. Τα κράτη μέλη είχαν προθεσμία έως τις 15 Νοεμβρίου 2024 για την εναρμόνιση της οδηγίας στη εθνική νομοθεσία, ωστόσο η Κύπρος δεν έχει ακόμη κοινοποιήσει οποιαδήποτε μέτρα εναρμόνισης στην Επιτροπή.

Επιπλέον η Κύπρος και άλλα πέντε κράτη μέλη (Ελλάδα, Ισπανία, Ολλανδία, Πολωνία, Σλοβακία) έλαβαν αιτιολογημένη γνώμη για μη πλήρη εναρμόνιση με την Οδηγία (ΕΕ) 2023/2668 σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από τον αμίαντο. Ο αμίαντος αποτελεί επικίνδυνη καρκινογόνο ουσία, με περίπου 75% των καρκίνων στον χώρο εργασίας στην ΕΕ να συνδέονται με την έκθεση σ’ αυτόν. Η οδηγία προβλέπει, μεταξύ άλλων, μείωση του ορίου έκθεσης στον αμίαντο από 0,1 σε 0,01 ίνες ανά κυβικό εκατοστό, βασισμένη στις τελευταίες επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις. Τα κράτη μέλη είχαν προθεσμία έως τις 21 Δεκεμβρίου 2025 για την εναρμόνιση των κύριων διατάξεων της οδηγίας, ενώ οι υπόλοιπες διατάξεις πρέπει να εναρμονιστούν έως τις 21 Δεκεμβρίου 2029.

Όλα τα κράτη μέλη έχουν δύο μήνες για να απαντήσουν και να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για συμμόρφωση. Σε περίπτωση μη ικανοποιητικής απάντησης, η Επιτροπή μπορεί να προχωρήσει σε αιτιολόγηση γνώμης για την Οδηγία για επαρκείς κατώτατους μισθούς, ή και σε παραπομπή στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των εργαζόμενων από τον αμίαντο, με πιθανή την επιβολή χρηματικών κυρώσεων.

ΚΥΠΕ

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