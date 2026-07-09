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Παραγγέλνεις από SHEIN ή Temu; Δες γιατί κάποια πακέτα αργούν πάνω από έναν μήνα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΠΑΦΙΤΗ 09.07.2026 - 06:25
Παραγγέλνεις από SHEIN ή Temu; Δες γιατί κάποια πακέτα αργούν πάνω από έναν μήνα

Αυξημένες καθυστερήσεις στην παράδοση δεμάτων από τις πλατφόρμες SHEIN και Temu καταγγέλλουν το τελευταίο διάστημα καταναλωτές, με ορισμένους να αναφέρουν ότι περιμένουν περισσότερο από έναν μήνα για να παραλάβουν τις παραγγελίες τους.

Το ThemaOnline επικοινώνησε με τον εκπρόσωπο Τύπου του Τμήματος Τελωνείων, Γιώργο Κωνσταντίνου, ο οποίος απέδωσε το φαινόμενο στον αυξημένο όγκο των αποστολών, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι οι καθυστερήσεις δεν σχετίζονται με σκόπιμη κατακράτηση δεμάτων για την επιβολή του νέου τέλους των 3 ευρώ.

Μιλώντας στο ThemaOnline, ο κ. Κωνσταντίνου ανέφερε ότι το τελευταίο διάστημα έχει καταγραφεί σημαντική αύξηση στον αριθμό των δεμάτων που εισέρχονται στην Κύπρο, γεγονός που επηρεάζει τον χρόνο διαχείρισης και παράδοσής τους.

Όπως εξήγησε, το Τμήμα Τελωνείων βρίσκεται σε επικοινωνία με τις εταιρείες ταχυμεταφορών, ενώ δεν αποκλείεται το επόμενο διάστημα να καταγραφεί ακόμη μεγαλύτερη αύξηση στον όγκο των πακέτων. Σημείωσε, παράλληλα, ότι σημαντικό ρόλο στον χρόνο παράδοσης διαδραματίζουν και οι ίδιες οι εταιρείες, καθώς είναι υπεύθυνες για τη διεκπεραίωση των διαδικασιών και την υποβολή των απαραίτητων τελωνειακών δηλώσεων για τις αποστολές, όπου αυτές απαιτούνται.

«Δεν αναμένουμε να υπάρξουν περαιτέρω καθυστερήσεις, ωστόσο λόγω του αυξημένου όγκου ενδέχεται κάποιες ημέρες να χρειάζεται περισσότερος χρόνος για την παράδοση των δεμάτων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κληθείς να σχολιάσει παράπονα καταναλωτών ότι ορισμένα πακέτα ενδεχομένως να κρατήθηκαν σκόπιμα προκειμένου να επιβληθεί το νέο τέλος των 3 ευρώ, ο εκπρόσωπος Τύπου του Τμήματος Τελωνείων απέρριψε κατηγορηματικά τον συγκεκριμένο ισχυρισμό.

Όπως ανέφερε, τα δέματα που φτάνουν στην Κύπρο υποβάλλονται για τελωνειακή επεξεργασία άμεσα, είτε την επόμενη είτε τη μεθεπόμενη ημέρα από την άφιξή τους, διευκρινίζοντας ότι οι χρόνοι παράδοσης εξαρτώνται από το πότε οι εταιρείες μεταφοράς αποστέλλουν τα πακέτα, καθώς και από τον συνολικό όγκο των παραγγελιών και όχι από το Τμήμα Τελωνείων.

Σε ό,τι αφορά το νέο τέλος των 3 ευρώ που τέθηκε σε ισχύ από την 1η Ιουλίου για μικροδέματα που εισάγονται από τρίτες χώρες, ο κ. Κωνσταντίνου διευκρίνισε ότι δεν επιβαρύνονται όλες οι παραγγελίες από τη SHEIN, καθώς η πλατφόρμα διαθέτει και επιλογή αποστολής μέσω ευρωπαϊκών αποθηκών (EU Warehouse), η οποία εξαιρείται από τη συγκεκριμένη χρέωση.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Χρεώσεις σε Shein και Temu: Δεν θα πληρώνουν όλα τα πακέτα το τέλος των €3 – Η εξαίρεση που αλλάζει τα δεδομένα

Για πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με αποστολές ηλεκτρονικού εμπορίου, το κοινό μπορεί να επικοινωνεί με τον αρμόδιο τομέα του Τμήματος Τελωνείων στο τηλέφωνο 22 601762.

 

 

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