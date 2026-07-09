Φουντώνει η ένταση στη Μέση Ανατολή: Οι ΗΠΑ χτυπούν 90 στόχους στο Ιράν, «δεν ξέρω αν αξίζουν συμφωνία» λέει ο Τραμπ

H αμερικανική Κεντρική Διοίκηση (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν περίπου 90 ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους στο τελευταίο κύμα επιδρομών, ενώ η Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις εναντίον αμερικανικών βάσεων στην περιοχή. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι τελευταίες επιχειρήσεις είχαν ως στόχο «συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, μέσα παράκτιας επιτήρησης, εγκαταστάσεις αποθήκευσης πυραύλων και drones, ναυτικές δυνατότητες και υποδομές στρατιωτικής επιμελητείας κατά μήκος των ακτών του Ιράν».

Τα νέα πλήγματα πραγματοποιήθηκαν περίπου 24 ώρες μετά από προηγούμενη σειρά αμερικανικών επιθέσεων, κατά την οποία, σύμφωνα με τη CENTCOM, είχαν χτυπηθεί ακόμη 80 ιρανικοί στρατιωτικοί στόχοι. «Δυνάμεις της CENTCOM ολοκλήρωσαν επιπρόσθετο κύκλο πληγμάτων εναντίον του Ιράν την 8η Ιουλίου, προκειμένου να μειώσουν περαιτέρω τη δυνατότητα του Ιράν να επιτίθεται εναντίον της εμπορικής ναυσιπλοΐας και αθώων εργαζόμενων στο πολιτικό ναυτικό στο στενό του Ορμούζ», αναφέρει το κείμενο που δημοσιοποιήθηκε σήμερα τα ξημερώματα μέσω X.

Από την πλευρά τους, οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν επιθέσεις εναντίον αμερικανικών βάσεων στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν, χαρακτηρίζοντάς τες αντίποινα για τα πλήγματα των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ στο ιρανικό έδαφος.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που μετέδωσε η ιρανική κρατική τηλεόραση IRIB, οι Φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν ότι εξαπέλυσαν επιθέσεις με drones και πυραύλους εναντίον «υποδομών και εγκαταστάσεων» στις αμερικανικές βάσεις Αριφτζάν και Αλί Ας Σαλέμ στο Κουβέιτ, καθώς και στις βάσεις Τζουφάιρ και Σεΐχης Ίσα στο Μπαχρέιν. Παράλληλα, η Τεχεράνη προειδοποίησε ότι τα αντίποινα ενδέχεται να επεκταθούν και σε άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής, εάν οι ΗΠΑ προχωρήσουν σε νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν.

Τραμπ: «Δεν ξέρω αν αξίζουν να κάνουν συμφωνία»

Μιλώντας σε δημοσιογράφους μέσα στο προεδρικό αεροσκάφος Air Force One, κατά την επιστροφή του από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε τα ξημερώματα της Πέμπτης ότι το Ιράν επικοινώνησε μαζί του ζητώντας συμφωνία μετά τα επανειλημμένα αμερικανικά πλήγματα.

«Με κάλεσαν πριν από λίγο και θέλουν τόσο πολύ να κάνουν μια συμφωνία», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ. «Απλώς δεν ξέρω αν αξίζουν να κάνουν μια συμφωνία», πρόσθεσε.

Λίγες ώρες νωρίτερα, ο Τραμπ είχε απειλήσει το Ιράν ότι θα υποστεί «πολύ χειρότερα» πλήγματα, αν υπάρξουν νέες επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στο Στενό του Ορμούζ.

«Αυτά είναι αντίποινα για τους χθεσινούς βομβαρδισμούς πλοίων από το Ιράν. Αν ξαναγίνει, θα είναι πολύ χειρότερα!», ανέφερε μέσω Truth Social, πάνω από φωτογραφία στην οποία διακρίνονται εγκατάσταση στην πόλη Σαμπαχάρ στις φλόγες και καπνοί που υψώνονται.

Σειρήνες στο Μπαχρέιν και αναχαιτίσεις στο Κουβέιτ

Σειρήνες αεροπορικής επιδρομής ήχησαν τα ξημερώματα της Πέμπτης στο Μπαχρέιν, ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας, μετά την προειδοποίηση των Φρουρών της Επανάστασης ότι το Ιράν θα απαντήσει στα αμερικανικά πλήγματα.



«Η σειρήνα ενεργοποιήθηκε», ανέφερε το υπουργείο Εσωτερικών σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, καλώντας πολίτες και κατοίκους «να παραμείνουν ψύχραιμοι και να κατευθυνθούν στο πλησιέστερο ασφαλές σημείο».



Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν άμεσες αναφορές για ζημιές στις τρεις αραβικές χώρες του Κόλπου.



Ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε διαδικασία αναχαίτισης εισερχόμενων drones και πυραύλων.



Σε ανακοίνωσή της που επικαλέστηκε η ιρανική κρατική τηλεόραση IRIB, οι Φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν ότι εξαπέλυσαν επιθέσεις με μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα εφόρμησης και πυραύλους εναντίον «υποδομών και εγκαταστάσεων» αμερικανικών βάσεων Αριφτζάν και Αλί Ας Σαλέμ στο Κουβέιτ και Τζουφάιρ και Σεΐχης Ίσα στο Μπαχρέιν. Απείλησαν πως θα επεκτείνουν τα αντίποινα και σε άλλες χώρες της περιοχής αν οι ΗΠΑ προχωρήσουν σε νέα πλήγματα.





Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου

Οι τιμές του πετρελαίου κινήθηκαν ανοδικά την Πέμπτη μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν, καθώς μειώθηκαν οι προσδοκίες για τερματισμό του πολέμου και πλήρη επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, ενός κρίσιμου περάσματος για το ένα πέμπτο των προπολεμικών παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου.



Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent ενισχύθηκαν κατά 78 σεντς, ή 1%, στα 78,8 δολάρια το βαρέλι στις 00:54 GMT.



Το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate αυξήθηκε κατά 74 σεντς, ή 1,01%, στα 74,26 δολάρια το βαρέλι.



Και οι δύο δείκτες, WTI και Brent, είχαν ενισχυθεί πάνω από ένα δολάριο στις συναλλαγές μετά το κλείσιμο της Τετάρτης, όταν ο αμερικανικός στρατός άρχισε να εξαπολύει νέα πλήγματα στο Ιράν.



Νωρίτερα, οι δείκτες είχαν κλείσει στα υψηλότερα επίπεδα άνω των δύο εβδομάδων, μετά την απειλή του Τραμπ για νέα χτυπήματα κατά του Ιράν ακόμη και από το βράδυ της Τετάρτης.



Ο αμερικανικός στρατός ανέφερε ότι τα νέα πλήγματα στο Ιράν είχαν στόχο να διατηρηθεί ανοικτό το κρίσιμο Στενό του Ορμούζ, λίγες ώρες αφότου ο Τραμπ δήλωσε ότι η προσωρινή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου «τελείωσε».

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα