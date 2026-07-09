Σηκωθείτε τώρα από την καρέκλα και μειώστε τον κίνδυνο θανάτου από καρκίνο

Οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα από 91.292 συμμετέχοντες της UK Biobank, οι οποίοι φορούσαν συσκευές καταγραφής κίνησης, περιγράφει το Euronews. Παρακολουθήθηκαν για περίπου 12 χρόνια, ώστε να εξεταστεί η σχέση ανάμεσα στο μοτίβο της καθιστικής ζωής, τη σωματική δραστηριότητα και τον κίνδυνο εμφάνισης ή θανάτου από καρκίνο. Κάθε επιπλέον ώρα παρατεταμένης σωματικής αδράνειας την ημέρα συνδέθηκε με περίπου 10% υψηλότερη πιθανότητα. Δεν μετρά μόνο το πόσο καθόμαστε.

Η μελέτη δεν εξέτασε απλώς τον συνολικό χρόνο ακινησίας αλλά και τον τρόπο με τον οποίο αυτή συσσωρεύεται μέσα στην ημέρα. Με άλλα λόγια, φαίνεται να έχει σημασία αν κάποιος κάθεται για πολλές συνεχόμενες ώρες χωρίς διακοπή ή αν σηκώνεται ανά διαστήματα, έστω και για ελαφριά δραστηριότητα. Προηγούμενες πειραματικές αναλύσεις έχουν δείξει ότι τα σύντομα διαλείμματα κίνησης μπορούν να βελτιώσουν μεταβολικές αντιδράσεις, όπως η ρύθμιση της γλυκόζης και της ινσουλίνης.

Συγκεκριμένα, δεν χρειάζεται απαραίτητα έντονη άσκηση για να υπάρξει μετρήσιμο όφελος. Η αντικατάσταση μίας ώρας παρατεταμένης καθιστικής συμπεριφοράς με ελαφριά σωματική δραστηριότητα, όπως περπάτημα, οικιακές εργασίες ή άλλες ήπιες κινήσεις, συσχετίστηκε με 12% χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου από καρκίνο. Αντίστοιχα, η αντικατάσταση 30 λεπτών αδράνειας με μέτριας έντασης δραστηριότητα, όπως γρήγορο περπάτημα, συνδέθηκε με 8% μικρότερη πιθανότητα.

Ακόμη και πέντε λεπτά έντονης δραστηριότητας, όπως τρέξιμο, «έριξαν» κατά 22% το σχετικό ρίσκο. Η καθιστική ζωή παραμένει υψηλή Η ακινησία αντιστοιχεί περίπου στο 55% του χρόνου που περνούν ξύπνιοι παιδιά και ενήλικες, σύμφωνα με στοιχεία που βασίζονται σε αυτοαναφορές. Ως προς αυτό, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) έχει θέσει στόχο τη μείωση της σωματικής αδράνειας κατά 15% έως το 2030, σε σχέση με τα επίπεδα του 2010. Ωστόσο, έχει προειδοποιήσει ότι ο κόσμος δεν βρίσκεται σε τροχιά επίτευξης του στόχου.

Σε κάθε περίπτωση, ένα σύντομο περπάτημα, μερικές δουλειές στο σπίτι ή λίγα λεπτά πιο έντονης δραστηριότητας μπορούν να κάνουν τη διαφορά, όταν εντάσσονται σταθερά στην καθημερινότητά μας. Ένα τέτοιο μικρό διάλειμμα μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά στην υγεία μας τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα.

ΠΗΓΗ: ygeiamou.gr