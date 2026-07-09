Θλίψη: Πέθανε η Μπόνι Τάιλερ σε ηλικία 75 ετών

Θλίψη στον κόσμο της μουσικής προκαλεί η είδηση του θανάτου της Μπόνι Τάιλερ. Η εμβληματική τραγουδίστρια, που σημάδεψε τη δεκαετία του '80 με τις μεγάλες επιτυχίες της, πέθανε σε ηλικία 75 ετών, όπως ανακοίνωσαν η οικογένεια και οι συνεργάτες της. Η Μπόνι Τάιλερ, η χαρακτηριστική φωνή πίσω από τη διαχρονική επιτυχία «Total Eclipse of the Heart», πέθανε σε ηλικία 75 ετών.

Την είδηση του θανάτου της γνωστοποίησαν η οικογένειά της και η ομάδα συνεργατών της μέσω ανακοίνωσης που αναρτήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της.

«Η οικογένεια και η ομάδα της Μπόνι με βαθιά θλίψη ανακοινώνουν ότι η Μπόνι απεβίωσε απροσδόκητα χθες το βράδυ σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας, ως συνέπεια της ασθένειας για την οποία υποβαλλόταν σε θεραπεία», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η Μπόνι Τάιλερ υπήρξε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες φωνές της παγκόσμιας ποπ και ροκ σκηνής, γνωρίζοντας τεράστια επιτυχία από τη δεκαετία του 1970 και κυρίως του 1980. Το «Total Eclipse of the Heart», που κυκλοφόρησε το 1983, εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια όλων των εποχών, κατακτώντας την κορυφή των διεθνών charts και παραμένοντας μέχρι σήμερα ένα από τα πιο αγαπημένα κομμάτια της παγκόσμιας δισκογραφίας.

Περισσότερες πληροφορίες για τα αίτια του θανάτου της δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστές.

ΠΗΓΗ: CNN.gr