Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLifestyleΘλίψη: Πέθανε η Μπόνι Τάιλερ σε ηλικία 75 ετών
LIFESTYLE

Θλίψη: Πέθανε η Μπόνι Τάιλερ σε ηλικία 75 ετών

 09.07.2026 - 12:12
Θλίψη: Πέθανε η Μπόνι Τάιλερ σε ηλικία 75 ετών

Θλίψη στον κόσμο της μουσικής προκαλεί η είδηση του θανάτου της Μπόνι Τάιλερ. Η εμβληματική τραγουδίστρια, που σημάδεψε τη δεκαετία του '80 με τις μεγάλες επιτυχίες της, πέθανε σε ηλικία 75 ετών, όπως ανακοίνωσαν η οικογένεια και οι συνεργάτες της.

Η Μπόνι Τάιλερ, η χαρακτηριστική φωνή πίσω από τη διαχρονική επιτυχία «Total Eclipse of the Heart», πέθανε σε ηλικία 75 ετών.

Την είδηση του θανάτου της γνωστοποίησαν η οικογένειά της και η ομάδα συνεργατών της μέσω ανακοίνωσης που αναρτήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της.

«Η οικογένεια και η ομάδα της Μπόνι με βαθιά θλίψη ανακοινώνουν ότι η Μπόνι απεβίωσε απροσδόκητα χθες το βράδυ σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας, ως συνέπεια της ασθένειας για την οποία υποβαλλόταν σε θεραπεία», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η Μπόνι Τάιλερ υπήρξε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες φωνές της παγκόσμιας ποπ και ροκ σκηνής, γνωρίζοντας τεράστια επιτυχία από τη δεκαετία του 1970 και κυρίως του 1980. Το «Total Eclipse of the Heart», που κυκλοφόρησε το 1983, εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια όλων των εποχών, κατακτώντας την κορυφή των διεθνών charts και παραμένοντας μέχρι σήμερα ένα από τα πιο αγαπημένα κομμάτια της παγκόσμιας δισκογραφίας.

Περισσότερες πληροφορίες για τα αίτια του θανάτου της δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστές.

ΠΗΓΗ: CNN.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

VIDEO: Χάος μετά από τροχαίο στον αυτοκινητόδρομο – Φορτηγό φέρεται να έχασε τον έλεγχο και συγκρούστηκε με περιπολικό
Άγρια συμπλοκή μεταξύ αλλοδαπών στην Ξυλοφάγου - Εντοπίστηκαν τεκμήρια και όχημα
Ανείπωτη θλίψη: «Έφυγε» νωρίς 42χρονος στην Κύπρο - Δείτε φωτογραφία
Παραγγέλνεις από SHEIN ή Temu; Δες γιατί κάποια πακέτα αργούν πάνω από έναν μήνα
Δεν θα σε προδώσει ποτέ: Το ρομπότ που σπάει τα κοντέρ με 13.000 προπαραγγελίες - Απίστευτα βίντεο
Νέα επίθεση σε διανομέα φαγητού στη Λεμεσό - Τον χτύπησαν με ξύλα και του πήραν τη μοτοσικλέτα

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Γεύση, cocktails και... θέα στη θάλασσα - Ένας κομψός προορισμός χαλάρωσης στην καρδιά της Αγίας Νάπας

 09.07.2026 - 11:58
Επόμενο άρθρο

Συγκλονιστική εξομολόγηση από Ελληνίδα ηθοποιό - Η απόπειρα κακοποίησης από γιατρό και η στιγμή που κατάφερε να ξεφύγει

 09.07.2026 - 12:19
Ενημερώθηκε για δείπνο με Ερντογάν με Κόστα-Φον ντερ Λάιεν ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης

Ενημερώθηκε για δείπνο με Ερντογάν με Κόστα-Φον ντερ Λάιεν ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε σήμερα το πρωί τηλεφωνική επικοινωνία τόσο με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσο και με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, με αντικείμενο της συζήτησης το χθεσινοβραδινό δείπνο που είχαν με τον Τούρκο Πρόεδρο και τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών, είπε σήμερα ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ενημερώθηκε για δείπνο με Ερντογάν με Κόστα-Φον ντερ Λάιεν ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης

Ενημερώθηκε για δείπνο με Ερντογάν με Κόστα-Φον ντερ Λάιεν ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης

  •  09.07.2026 - 13:53
Κυπριακό: Όλα τα βλέμματα στην Άγκυρα - Η Λευκωσία αναμένει το τουρκικό «πράσινο φως»

Κυπριακό: Όλα τα βλέμματα στην Άγκυρα - Η Λευκωσία αναμένει το τουρκικό «πράσινο φως»

  •  09.07.2026 - 06:21
Πέρασαν χειροπέδες σε δικηγόρο στη Λεμεσό - Τον κατήγγειλε 19χρονη για σεξουαλική παρενόχληση

Πέρασαν χειροπέδες σε δικηγόρο στη Λεμεσό - Τον κατήγγειλε 19χρονη για σεξουαλική παρενόχληση

  •  09.07.2026 - 11:34
Εξετάζει παράλληλη λειτουργία της παλιάς πλατφόρμας στην τηλεόραση η Κυβέρνηση - Μεγάλο το πρόβλημα που προέκυψε

Εξετάζει παράλληλη λειτουργία της παλιάς πλατφόρμας στην τηλεόραση η Κυβέρνηση - Μεγάλο το πρόβλημα που προέκυψε

  •  09.07.2026 - 10:49
Κάμερες τροχαίας: Άκυρα τα εξώδικα μετά από 6 ή 12 μήνες; - Τι ισχύει

Κάμερες τροχαίας: Άκυρα τα εξώδικα μετά από 6 ή 12 μήνες; - Τι ισχύει

  •  09.07.2026 - 13:41
Δραματική έκκληση οικογένειας στη Λεμεσό - Τους «πέταξαν» από το σπίτι μετά από 26 χρόνια

Δραματική έκκληση οικογένειας στη Λεμεσό - Τους «πέταξαν» από το σπίτι μετά από 26 χρόνια

  •  09.07.2026 - 09:20
Γεύση, cocktails και... θέα στη θάλασσα - Ένας κομψός προορισμός χαλάρωσης στην καρδιά της Αγίας Νάπας

Γεύση, cocktails και... θέα στη θάλασσα - Ένας κομψός προορισμός χαλάρωσης στην καρδιά της Αγίας Νάπας

  •  09.07.2026 - 11:58
Θλίψη: Πέθανε η Μπόνι Τάιλερ σε ηλικία 75 ετών

Θλίψη: Πέθανε η Μπόνι Τάιλερ σε ηλικία 75 ετών

  •  09.07.2026 - 12:12

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα