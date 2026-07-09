Απίστευτη καταγγελία 31χρονης μητέρας τριών παιδιών: «Έφαγε πόρτα» σε σούπερ μάρκετ για την μπλούζα της - Δείτε φωτογραφίες

Η 31χρονη, η οποία είναι μητέρα τριών παιδιών, είπε ότι την σταμάτησαν ενώ προσπαθούσε να ψωνίσει σε κατάστημα Tesco στο Έσσεξ στις 26 Ιουνίου ενώ οι θερμοκρασίες στην περιοχή ήταν 37 βαθμοί Κελσίου.

Όπως ισχυρίζεται ο υπάλληλος ασφαλείας του σούπερ μάρκετ της είπε ότι δεν μπορούσε να μπει λόγω της εξώπλατης μπλούζας της, η οποία είχε λεπτές τιράντες δεμένες στο πίσω μέρος

Το ρούχο που φόρεσε η 31χρονη

«Τον ρώτησα "γιατί όχι;" και μου είπε "δεν μπορείς να μπεις εδώ φορώντας αυτή την μπλούζα επειδή έχει δέσιμο στο πίσω μέρος". Ήμουν πραγματικά μπερδεμένη και τα παιδιά είχαν μείνει άναυδα» είπε η 31χρονη σύμφωνα με την οποία ο φύλακας της εξήγησε ότι «κάποιος μπορεί να σου λύσει το μπλουζάκι».

Η ίδια ισχυρίζεται ότι αντιπρότεινε να πάει να αγοράσει ένα μπλουζάκι τότε επειδή ήθελε να κάνει τα ψώνια της με τον φύλακα να επιμένει: «Όχι, δεν σου επιτρέπεται καθόλου να μπεις μέσα».

Η 31χρονη τελικά μπήκε στο σούπερ μάρκετ αφού έριξε στην πλάτη της μια μακρυμάνικη μπλούζα που είχε στο αυτοκίνητό της την οποία έριξε στους ώμους της: «Έκανε τόση ζέστη και σκεφτόμουν "δεν μπορώ να το φορέσω αυτό", οπότε το έριξα στους ώμους μου ώστε να καλύπτει την πλάτη μου. Κάναμε τα ψώνια μας, είχα τη μπλούζα, και μετά, φεύγοντας, με παρακολουθούσε να φεύγω. Με κοίταζε με τόση περιφρόνηση και απλώς κουνούσε το κεφάλι του προς το μέρος μου. Ήμουν εντελώς σοκαρισμένη. Γιατί να μην μου επιτραπεί να μπω στο κατάστημα; Αν κάποιος ποτέ, Θεός φυλάξει, προσπαθούσε να με γδύσει, γιατί να είναι δικό μου λάθος;»

Η γυναίκα υπέβαλε καταγγελία στην Tesco και είπε ότι δεν σκοπεύει να ψωνίσει ξανά εκεί. «Δεν θα έπρεπε να ανησυχείτε περισσότερο για όσους λύνουν τα ρούχα των ανθρώπων παρά για να σταματήσετε το άτομο που είναι ντυμένο;» αναρωτήθηκε.

Εκπρόσωπος της Tesco δήλωσε: «Λυπούμαστε πραγματικά που ακούμε για αυτή την εμπειρία. Θέλουμε όλοι να αισθάνονται ευπρόσδεκτοι στα καταστήματά μας και αυτό δεν έπρεπε να είχε συμβεί».

ΠΗΓΗ: Protothema.gr