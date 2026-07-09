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ΥΓΕΙΑ

Ηλεκτρολύτες ή νερό; Τι χρειαζόμαστε πραγματικά για ενυδάτωση στον καύσωνα

 09.07.2026 - 12:44
Ηλεκτρολύτες ή νερό; Τι χρειαζόμαστε πραγματικά για ενυδάτωση στον καύσωνα

Ένα ποτήρι παγωμένο νερό, μία φέτα καρπούζι στο πιάτο και η σκιά που γίνεται ανάρπαστη όσο ανεβαίνει ο υδράργυρος. Τις ημέρες του καύσωνα όλοι ψάχνουμε τον καλύτερο τρόπο να δροσιστούμε, όμως μαζί με τη ζέστη έρχονται και οι απορίες: Χρειαζόμαστε πραγματικά ηλεκτρολύτες; O καφές μάς ενυδατώνει ή μήπως μάς αφυδατώνει; Και είναι αλήθεια ότι ένα ζεστό φλιτζάνι τσάι μπορεί να μας κάνει να νιώσουμε πιο δροσεροί; Οι απαντήσεις, σύμφωνα με τους ειδικούς, είναι πιο απλές απ’ όσο φανταζόμαστε.

Όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει, η εφίδρωση γίνεται ένας από τους βασικούς μηχανισμούς που έχει το σώμα για να ρίξει τη θερμοκρασία του. Μαζί με τον ιδρώτα, όμως, χάνουμε υγρά, τα οποία πρέπει να αναπληρώνονται μέσα στην ημέρα. Η δίψα δεν είναι πάντα ο πιο αξιόπιστος οδηγός, καθώς μπορεί να εμφανιστεί όταν η αφυδάτωση έχει ήδη αρχίσει.

Ακόμη και η ήπια αφυδάτωση μπορεί να επηρεάσει το σώμα και τη σκέψη. Όπως εξηγεί η Bridget Benelam, διατροφολόγος στο British Nutrition Foundation, τα συνηθισμένα συμπτώματα περιλαμβάνουν πονοκέφαλο, κόπωση, μειωμένη συγκέντρωση και χαμηλότερη σωματική απόδοση. Σε πιο σοβαρές περιπτώσεις, η αφυδάτωση μπορεί να επιβαρύνει την κυκλοφορία, τη ρύθμιση της θερμοκρασίας και συνολικά τη λειτουργία του οργανισμού.

Ο πιο απλός τρόπος ελέγχου είναι το χρώμα των ούρων. Αν είναι πολύ σκούρα και η ποσότητα μικρή, μπορεί να είναι σημάδι ότι χρειάζεστε περισσότερα υγρά. Αν είναι ανοιχτόχρωμα, πιθανότατα είστε καλά ενυδατωμένοι.

Για τους περισσότερους ανθρώπους, η λύση δεν είναι περίπλοκη: Nερό σε τακτά διαστήματα μέσα στην ημέρα. Ένα μεγάλο ποτήρι νερό με τα γεύματα και λίγα επιπλέον υγρά ανάμεσα σε αυτά συνήθως αρκούν. Σε ημέρες καύσωνα, ειδικά μετά από μία ζεστή νύχτα, οι ειδικοί προτείνουν να ξεκινάμε το πρωί με 300-500 ml νερού. Όσο για τους ηλεκτρολύτες, δεν είναι απαραίτητοι για όλους.

Οι περισσότεροι λαμβάνουμε αρκετούς μέσα από τη διατροφή. Μία μπανάνα, ένα μήλο, αβοκάντο, γλυκοπατάτες ή σπανάκι μπορούν να βοηθήσουν, ενώ τροφές όπως αγγούρι, καρπούζι, φράουλες και μάνγκο έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε νερό. Οι ηλεκτρολύτες έχουν περισσότερο νόημα όταν υπάρχει έντονη εφίδρωση, άσκηση για πάνω από μία ώρα σε ζέστη ή πολύωρη σωματική δραστηριότητα. Ο καφές και το τσάι, από την άλλη, δεν είναι ο «εχθρός» της ενυδάτωσης. Η καφεΐνη έχει ήπια διουρητική δράση, αλλά η ποσότητα νερού που προσφέρουν αυτά τα ροφήματα συνήθως την υπερκαλύπτει.

Μάλιστα, ένα ζεστό τσάι μπορεί σε ορισμένες συνθήκες να βοηθήσει το σώμα να δροσιστεί, αυξάνοντας την εφίδρωση. Αν όμως έχει πολλή υγρασία ή ήδη ιδρώνετε υπερβολικά, ένα δροσερό ρόφημα είναι πιο πρακτική επιλογή. Με το αλκοόλ χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή. Ένα ελαφρύ ποτό μπορεί να μοιάζει δροσιστικό, αλλά το αλκοόλ ενισχύει την απώλεια υγρών και, όσο αυξάνεται η κατανάλωση, τόσο πιο εύκολα μπορεί να συμβάλει στην αφυδάτωση. Το βασικό μήνυμα είναι απλό: Στον καύσωνα, το νερό παραμένει η πιο αξιόπιστη επιλογή. Πίνετε τακτικά, προτιμήστε τροφές πλούσιες σε νερό και κρατήστε τους ηλεκτρολύτες για τις περιπτώσεις που πραγματικά τους χρειάζεστε.

ΠΗΓΗ: ygeiamou.gr

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