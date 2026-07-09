ΠτΔ: «Όταν θέλουμε, μπορούμε να τα καταφέρουμε» - Τι ζήτησε από τις διπλωματικές αποστολές

Στην εισαγωγική του τοποθέτηση, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι «το πιο σημαντικό είναι να προκύπτουν αποτελέσματα στη βάση του συντονισμού που πρέπει να έχουμε», αλλά και των προτεραιοτήτων που τίθενται από την Κυβέρνηση και το Υπουργείο Εξωτερικών.

Αναφερόμενος στην Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, ευχαρίστησε τους διπλωμάτες για το έργο που επιτελέστηκε, ιδιαίτερα στις Βρυξέλλες, λέγοντας ότι, κατά γενική ομολογία, η Προεδρία ήταν «ιδιαίτερα πετυχημένη».

Ο Πρόεδρος είπε ότι το μήνυμα της Προεδρίας είναι πως «άμα θέλουμε, μπορούμε να τα καταφέρουμε», προσθέτοντας ότι η Κύπρος πρέπει τώρα να εξετάσει πώς αξιοποιεί όσα πέτυχε μέσα από την Προεδρία.

Σημείωσε ότι αναμένει εισηγήσεις από τους επικεφαλής των διπλωματικών αποστολών, με βάση και τις εμπειρίες τους από τις χώρες όπου υπηρετούν, ιδιαίτερα από τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Αναφερόμενος στο Κυπριακό, είπε ότι για τον ίδιο είναι «πολύ σημαντικό» και έφερε ως παράδειγμα ότι το πρωί δέχθηκε τηλεφωνήματα από την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, με δική τους πρωτοβουλία, για να τον ενημερώσουν για το δείπνο που είχαν με τον Τούρκο Πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν.

«Είναι μικρά-μικρά πράγματα που βλέπουμε, τα οποία οφείλουμε να αξιοποιήσουμε», ανέφερε.

Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε, επίσης, στο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της ΕΕ, λέγοντας ότι ενδιαφέρει άμεσα την Κύπρο, καθώς η μεγάλη πρόκληση που έρχεται είναι να βρεθούν νέοι πόροι, ώστε να μπορεί να αυξηθεί ο προϋπολογισμός της Ένωσης.

Σε σχέση με το Υφυπουργείο Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι η Κυβέρνηση αποφάσισε να το διατηρήσει, καθώς «επηρεάζει οριζόντια όλους τους θεσμούς» και έχει ρόλο τόσο στην εσωτερική και εξωτερική πολιτική όσο και σε θέματα διεύρυνσης και σχέσεων με τρίτα κράτη.

Πρόσθεσε ότι θα διατηρηθούν και τα κλιμάκια ευρωπαϊκών υποθέσεων στα Υπουργεία, σημειώνοντας ότι ο συντονισμός αυτός θα πρέπει να συνεχιστεί.

Καταληκτικά, ευχαρίστησε τις διπλωματικές αποστολές στα κράτη μέλη της ΕΕ, αλλά και σε τρίτες χώρες, για τον ρόλο που διαδραμάτισαν κατά την Κυπριακή Προεδρία.