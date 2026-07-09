VIDEO - Τραγωδία στην Ιταλία: Μητέρα κι ο γιος της νεκροί από έκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων

Οι νεκροί εντοπίστηκαν στα ερείπια του εργοστασίου στην περιοχή Τοράνο ντι Μποργκορόζε της επαρχίας Ριέτι, περίπου 70 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Ρώμης. Πρόκειται για τον Σιμόνε Κόλε, έναν 30χρονο υπάλληλο του εργοστασίου, και την 60χρονη μητέρα του, Τερέζα Τότσι, όπως διευκρίνισε ο εισαγγελέας της περιοχής στο ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων ANSA.

Άλλοι δύο εργάτες τραυματίστηκαν, δήλωσαν πυροσβέστες στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP), χωρίς να υπεισέλθουν σε λεπτομέρειες σχετικά με την κατάστασή τους.

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Τον Ιούλιο του 2023, έκρηξη στο ίδιο εργοστάσιο, το οποίο ανήκει στην εταιρεία Pirotecnica Mattei, είχε στοιχίσει τη ζωή σε τρεις ανθρώπους: στον Φράνκο Κόλε (θείο του Σιμόνε που σκοτώθηκε σήμερα) και στα δύο παιδιά του, Άννα και Κλαούντιο.

Οι ιδιοκτήτες της επιχείρησης, ο Φαμπρίτσιο και ο Γκαετάνο Ματέι, καταδικάστηκαν πέρυσι σε φυλάκιση τεσσάρων ετών για διατήρηση εκρηκτικών υλών σε μη αδειοδοτημένο χώρο, αδήλωτη εργασία και ανθρωποκτονία εξ αμελείας. Ωστόσο, η εταιρεία είχε ξαναρχίσει την κατασκευή πυροτεχνημάτων, αφού εξασφάλισε νέα άδεια για την παραγωγή και την πώλησή τους.

Η συνδικαλιστική συνομοσπονδία CGIL τόνισε πως είναι «απαραίτητο να χυθεί άπλετο φως στα αίτια της έκρηξης, να καθοριστούν γρήγορα οι ευθύνες και να επαληθευτεί η συμμόρφωση με όλους τους κανονισμούς για την υγεία και την ασφάλεια» των εργαζομένων.

ΠΗΓΗ: Protothema.gr