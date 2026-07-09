Κάμερες τροχαίας: Άκυρα τα εξώδικα μετά από 6 ή 12 μήνες; - Τι ισχύει
09.07.2026 - 13:41
Για τις πρώτες κάμερες τεχνητής νοημοσύνης που αναμένεται να λειτουργήσουν στην Κύπρο, αλλά και για τα εκκρεμή εξώδικα από το σύστημα φωτοεπισήμανσης, τοποθετήθηκε ο βοηθός διευθυντής της Τροχαίας Αρχηγείου, Χάρης Ευριπίδου, μιλώντας στην εκπομπή του ΡΙΚ «Πρώτη Ενημέρωση».
Παράλληλα, απάντησε σε ανάρτηση του έγκριτου νομικού Αντώνη Δημητρίου, ο οποίος υποστήριξε ότι εξώδικα που επιδίδονται έξι ή δώδεκα μήνες μετά την καταγραφή μιας παράβασης από κάμερα φωτοεπισήμανσης είναι άκυρα.
Ο κ. Ευριπίδου διευκρίνισε ότι η σχετική νομοθεσία αφορά αδικήματα που τιμωρούνται με συγκεκριμένες ποινές, ωστόσο τα αδικήματα που συνδέονται με τη φωτοεπισήμανση αντιμετωπίζονται διαφορετικά, ώστε να μην διαγράφονται.
«Τα συγκεκριμένα αδικήματα που έχουν να κάνουν με τη φωτοεπισήμανση, επειδή το είδαμε από την αρχή για να μην διαγράφονται, τιμωρούνται με περισσότερη ποινή από αυτό που αναφέρεται στο άρθρο 88. Συνεπώς, και το εξώδικο μπορεί να επιδοθεί, αλλά αν δεν επιδοθεί και δεν πληρωθεί, τότε μπορεί να σχηματιστεί φάκελος και να καταχωριστεί υπόθεση ακόμη και ύστερα από ένα ή δύο χρόνια», ανέφερε.
Όπως πρόσθεσε, η Τροχαία βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τη Νομική Υπηρεσία, επιδιώκοντας να αποφεύγονται αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στη διεκπεραίωση των υποθέσεων.
«Δεν θέλουμε να καθυστερούν αυτές οι υποθέσεις. Δεν είναι πολύ σοβαρές υποθέσεις για να ταλαιπωρούνται τα δικαστήρια και οι πολίτες για χρόνια», σημείωσε.
Στην ανάρτησή του, ο κ. Δημητρίου υποστήριξε ότι κανείς δεν μπορεί να κατηγορηθεί για ήσσονος σημασίας ποινικά αδικήματα μετά την πάροδο έξι ή δώδεκα μηνών από την καταγραφή της παράβασης από κάμερα φωτοεπισήμανσης, παραθέτοντας το άρθρο 88 της Ποινικής Δικονομίας.
Άκυρα τα οποιαδήποτε εξώδικα επιδίδονται 6 ή 12 μήνες μετά την διάπραξη του αδικήματος, δηλαδή μετά που η κάμερα φωτοεπισήμανσης κατέγραψε την παράβαση. Κανείς δεν μπορεί να κατηγορηθεί μετά την πάροδο 6 ή 12 μηνών από την καταγραφή σε κάμερες φωτοεπισήμανσης, για ήσσονος…
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε σήμερα το πρωί τηλεφωνική επικοινωνία τόσο με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσο και με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, με αντικείμενο της συζήτησης το χθεσινοβραδινό δείπνο που είχαν με τον Τούρκο Πρόεδρο και τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών, είπε σήμερα ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.