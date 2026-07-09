Σοκ στον Ατλαντικό: 200.000 ραδιενεργά βαρέλια βρίσκονται στον βυθό εδώ και 80 χρόνια

Από το 1946 έως το 1990, περισσότερα από 200.000 βαρέλια με πυρηνικά απόβλητα βυθίστηκαν σε περιοχές του βορειοανατολικού Ατλαντικού από ευρωπαϊκές χώρες. Τα δοχεία είχαν σφραγιστεί με πίσσα ή τσιμέντο και τοποθετήθηκαν σε βάθη που ξεπερνούν τα 4.000 μέτρα, περίπου 600 χιλιόμετρα δυτικά των γαλλικών ακτών.

Η αποστολή που εξετάζει τον βυθό

Η ερευνητική αποστολή NODSSUM, υπό τον συντονισμό του Εθνικού Κέντρου Επιστημονικής Έρευνας της Γαλλίας (CNRS), σε συνεργασία με το Ifremer, την Αρχή Πυρηνικής Ασφάλειας (ASNR) και διεθνείς ερευνητικούς φορείς, ξεκίνησε το 2025 μια εκτεταμένη επιχείρηση χαρτογράφησης του βυθού.

Με τη βοήθεια σόναρ υψηλής ανάλυσης και του αυτόνομου υποβρύχιου οχήματος UlyX, οι επιστήμονες εξερεύνησαν περιοχή περίπου 6.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων, εντοπίζοντας τις θέσεις όπου βρίσκονται τα βαρέλια.

Παράλληλα, συνέλεξαν δείγματα νερού, ιζημάτων και θαλάσσιων οργανισμών προκειμένου να μελετήσουν εάν ραδιενεργά στοιχεία έχουν διαφύγει στο οικοσύστημα και σε ποιο βαθμό επηρεάζουν τη ζωή στα μεγάλα βάθη.

Τα πρώτα ευρήματα των επιστημόνων

Οι αρχικές αναλύσεις έδειξαν περιορισμένα ίχνη ραδιενεργού μόλυνσης, χωρίς ενδείξεις εκτεταμένης περιβαλλοντικής επιβάρυνσης. Ωστόσο, οι ερευνητές τονίζουν ότι απαιτείται περαιτέρω μελέτη για να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με τη μακροχρόνια συμπεριφορά των αποβλήτων.

Τα δεδομένα της πρώτης φάσης οδήγησαν στη διοργάνωση δεύτερης αποστολής, κατά την οποία επιστήμονες καταδύθηκαν με το επανδρωμένο υποβρύχιο Nautile, προκειμένου να παρατηρήσουν από κοντά τα βαρέλια και να συλλέξουν νέα δείγματα από το άμεσο περιβάλλον τους.

«Υπήρχε ζωή παντού γύρω τους»

Οι ερευνητές περιγράφουν ως εντυπωσιακή τη στιγμή που αντίκρισαν τα πρώτα βαρέλια στον βυθό.

Όπως ανέφεραν, πολλά από αυτά έχουν μετατραπεί σε τεχνητά υποστρώματα πάνω στα οποία έχουν αναπτυχθεί θαλάσσιοι οργανισμοί. Η εικόνα ενός οικοσυστήματος που αναπτύσσεται γύρω από αντικείμενα που αποτελούν ανθρώπινη ρύπανση χαρακτηρίστηκε από τους επιστήμονες ως μια «παράξενη αντίθεση» ανάμεσα στη φύση και την ανθρώπινη παρέμβαση.

Την ίδια στιγμή, η αποστολή κατέγραψε και την παρουσία πλαστικών και άλλων απορριμμάτων, αποδεικνύοντας ότι ακόμη και τα πιο απομονωμένα σημεία των ωκεανών δεν έχουν μείνει ανεπηρέαστα από τη ρύπανση.

Οι επιστήμονες θα συνεχίσουν να παρακολουθούν την κατάσταση των βαρελιών και τη συμπεριφορά των ραδιενεργών στοιχείων στο θαλάσσιο περιβάλλον. Τα αποτελέσματα της έρευνας αναμένεται να συμβάλουν στην καλύτερη κατανόηση των κινδύνων που συνδέονται με τις παλαιότερες πρακτικές διάθεσης πυρηνικών αποβλήτων, αλλά και στη διαμόρφωση ασφαλέστερων πολιτικών διαχείρισης για το μέλλον.

ΠΗΓΗ: Gazzetta.gr