Με την «σφραγίδα» της Κύπρου η νέα ευρωπαϊκή ατζέντα για το Στεγαστικό – Ο απολογισμός Ιωάννου

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου, ο κ. Ιωάννου σημειώνει ότι με το πέρας της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Κύπρος ολοκληρώνει ένα εξάμηνο εντατικής εργασίας και ουσιαστικής συμβολής στη διαμόρφωση ευρωπαϊκών πολιτικών στους τομείς της στέγασης και της πολιτικής προστασίας.

Μέσα από στοχευμένες πρωτοβουλίες και πολιτικό διάλογο, προσθέτει, η Κυπριακή Προεδρία ανέδειξε τη στέγαση σε κορυφαία ευρωπαϊκή προτεραιότητα και προώθησε ουσιαστική πρόοδο στις διαπραγματεύσεις για την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας της Ένωσης, θέτοντας ισχυρές βάσεις για τη συνέχιση των ευρωπαϊκών πολιτικών στους δύο αυτούς τομείς, οι οποίοι επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών.

Στέγαση

Όπως τονίζει, από την έναρξη της Προεδρίας της, η Κύπρος έθεσε ως κεντρική πολιτική προτεραιότητα την ανάδειξη του στεγαστικού ζητήματος ως μιας από τις σημαντικότερες κοινωνικές, οικονομικές και δημογραφικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Η Προεδρία εργάστηκε με συνέπεια, ώστε η πρόσβαση σε προσιτή, αξιοπρεπή και βιώσιμη στέγαση να αναδειχθεί σε βασικό στοιχείο της ευρωπαϊκής κοινωνικής και πολιτικής ατζέντας», επισημαίνει.

Συγκεκριμένα, ο Υπουργός Εσωτερικών αναφέρει ότι κατά τη διάρκεια του εξαμήνου πραγματοποιήθηκε, τον Φεβρουάριο, η πρώτη άτυπη τηλεδιάσκεψη των Υπουργών αρμόδιων για τη Στέγαση, εγκαινιάζοντας έναν ευρωπαϊκό διάλογο για το μέλλον του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Οικονομικά Προσιτής Στέγασης. Ακολούθησε, τον Μάρτιο, υπουργικό γεύμα στο πλαίσιο του Συμβουλίου EPSCO, το οποίο συνέβαλε καθοριστικά στην προετοιμασία των Συμπερασμάτων του Συμβουλίου. Επίσης, τον Μάιο, η Λευκωσία φιλοξένησε την Άτυπη Υπουργική Σύνοδο με θέμα “Unlocking Housing Potential: Simplification, Innovation and Mobilising Investments”, κατά την οποία εξετάστηκαν τρόποι αύξησης της προσφοράς οικονομικά προσιτής και βιώσιμης στέγασης μέσω της καινοτομίας, της απλούστευσης των διαδικασιών και της κινητοποίησης δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων.

Κορυφαία στιγμή της Κυπριακής Προεδρίας, τονίζει, αποτέλεσε η υιοθέτηση των Συμπερασμάτων του Συμβουλίου για τη Στέγαση, με θέμα “Housing: Demographic Change and Policy Design”.

«Μέσω των Συμπερασμάτων, τα κράτη μέλη αναγνώρισαν για πρώτη φορά τη σημασία μιας συλλογικής ευρωπαϊκής προσέγγισης στο ζήτημα της στέγασης, με σεβασμό στην αρχή της επικουρικότητας, η οποία λαμβάνει υπόψη τις δημογραφικές εξελίξεις, τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, την κοινωνική ένταξη και την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης», σημειώνει ο κ. Ιωάννου.

Παράλληλα, αναφέρει, υπογραμμίζεται η ανάγκη στήριξης των νέων, των οικογενειών, των φοιτητών, των ηλικιωμένων και των νοικοκυριών μεσαίου εισοδήματος, μέσα από την αύξηση της προσφοράς κατοικιών, την ενεργοποίηση επενδύσεων και την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση του υφιστάμενου στεγαστικού αποθέματος.

Σημειώνει ακόμη ότι ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε επίσης στην ασφάλεια στέγασης των φοιτητών και των νοικοκυριών μεσαίου εισοδήματος, αναγνωρίζοντας ότι η στεγαστική κρίση επηρεάζει πλέον ευρύτερα κοινωνικά στρώματα και συνιστά όχι μόνο κοινωνική, αλλά και οικονομική πρόκληση, άμεσα συνδεδεμένη με την ανταγωνιστικότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη της Ευρώπης.

Πολιτική προστασία

Στον τομέα της πολιτικής προστασίας, ο Υπουργός Εσωτερικών αναφέρει ότι η Κυπριακή Προεδρία πέτυχε σημαντική πρόοδο στις διαπραγματεύσεις για τον νέο Κανονισμό σχετικά με τον Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας της Ένωσης και τη στήριξη της ΕΕ για την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

Σε αυτό το πλαίσιο, προσθέτει, το Συμβούλιο ενέκρινε την Έκθεση Προόδου για τον σχετικό Κανονισμό, αποτυπώνοντας τη σημαντική πρόοδο που επιτεύχθηκε κατά το κυπριακό εξάμηνο.

Ο κ. Ιωάννου λέει ότι η Κύπρος προώθησε ουσιαστικά τις διαπραγματεύσεις, ολοκλήρωσε την εξέταση των βασικών στοιχείων της πρότασης, συνέβαλε στην αποσαφήνιση των θέσεων των κρατών μελών επί των κύριων πολιτικών και τεχνικών ζητημάτων και υπέβαλε συμβιβαστικές προτάσεις που έφεραν τα κράτη μέλη πιο κοντά σε στη διαμόρφωση ενός ισορροπημένου και λειτουργικού πλαισίου.

«Η πρόοδος αυτή δημιουργεί μια ισχυρή βάση για τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων από τις επερχόμενες Προεδρίες, ενισχύοντας παράλληλα την ετοιμότητα, την ανθεκτικότητα και την ικανότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ανταποκρίνεται αποτελεσματικότερα σε μελλοντικές κρίσεις και καταστάσεις έκτακτης ανάγκης», συμπληρώνει.

Παρακαταθήκη για το μέλλον

«Η Κυπριακή Προεδρία ολοκληρώθηκε έχοντας ενισχύσει τη δυναμική για μια πιο συνεκτική ευρωπαϊκή πολιτική στον τομέα της στέγασης και έχοντας συμβάλει ουσιαστικά στην πρόοδο σημαντικών νομοθετικών εργασιών στον τομέα της πολιτικής προστασίας», τονίζει ο Υπουργός Εσωτερικών.

Μέσα από συναινετικές διαδικασίες, στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη και τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, καθώς και με σαφή πολιτικό προσανατολισμό, η Κύπρος συνέβαλε στη διαμόρφωση συγκεκριμένων βάσεων, πάνω στις οποίες θα συνεχίσουν να οικοδομούν οι επόμενες Προεδρίες, προς όφελος των Ευρωπαίων πολιτών, καταλήγει.