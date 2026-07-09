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ΔΙΕΘΝΗ

ΒΙΝΤΕΟ: Νεκροί και εγκλωβισμένοι από μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο παπουτσιών στην Κίνα

 09.07.2026 - 16:42
ΒΙΝΤΕΟ: Νεκροί και εγκλωβισμένοι από μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο παπουτσιών στην Κίνα

Πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα σε εργοστάσιο παπουτσιών στη νοτιοανατολική Κίνα προκάλεσε ανθρώπινες απώλειες, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση CCTV, καθώς οι πυροσβέστες μάχονταν για να την καταστείλουν και να διασώσουν τους ανθρώπους που έχουν εγκλωβιστεί στο εσωτερικό.

Η πυρκαγιά ξέσπασε γύρω στο μεσημέρι (07:00 ώρα Ελλάδας) σήμερα στην πόλη Τζιντζιάνγκ, στην επαρχία Φουτζιάν, και ορισμένοι άνθρωποι έχουν εγκλωβιστεί στην ταράτσα, ανέφερε η CCTV. Προς το παρόν δεν είναι σαφές πόσοι άνθρωποι μπορεί να έχουν σκοτωθεί ή τραυματιστεί.

Βίντεο που μετέδωσε η CCTV δείχνει φλόγες να τυλίγουν το πολυώροφο εργοστάσιο και πυκνό μαύρο καπνό να υψώνεται στον ουρανό. Αρκετοί άνθρωποι, που εγκλωβίστηκαν προφανώς από την πυρκαγιά, φαίνονται στην ταράτσα καθώς ο καπνός στροβιλίζεται γύρω τους.

Οι προσπάθειες των πυροσβεστών εξακολουθούν να είναι σε εξέλιξη αν και οι εστίες είχαν σε μεγάλο βαθμό αντιμετωπιστεί μέχρι περίπου τις 5:40 (12:40 ώρα Ελλάδας), δήλωσε στην CCTV αξιωματούχος της τοπικής πυροσβεστικής υπηρεσίας. Πυροσβέστες και συνεργεία διάσωσης έστειλαν 183 ανθρώπους και 35 οχήματα στο σημείο.

Προκαταρκτικά ευρήματα δείχνουν πως η πυρκαγιά ξεκίνησε από το ισόγειο του εργοστασίου, δήλωσε τοπικός αξιωματούχος στην CCTV. Υλικά κατασκευής παπουτσιών που είναι αποθηκευμένα στο κτίριο είναι πολύ εύφλεκτα και μπορεί να προκάλεσαν τη γρήγορη εξάπλωση της πυρκαγιάς, είπε ο αξιωματούχος όπως αναμεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Λόγω των υλικών η οσμή στο σημείο είναι αρκετά έντονη προκαλώντας ερεθισμούς στα μάτια, ανέφερε η CCTV.

Η «πρωτεύουσα των παπουτσιών»

Η Τζιντζιάνγκ, στην παραλιακή επαρχία Φουτζιάν, είναι ένα σημαντικό κέντρο κατασκευής παπουτσιών και ρούχων και αναφέρεται συχνά ως «πρωτεύουσα παπουτσιών» της Κίνας.

Οι χιλιάδες εταιρίες στην πόλη κατασκεύασαν περισσότερα από 1,2 εκατομμύρια ζευγάρια παπούτσια το 2024, που ισοδυναμεί με το 20% της παγκόσμιας παραγωγής, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία.

ΠΗΓΗ: protothema.gr

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