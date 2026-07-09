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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠτΔ: Απογοητευμένος από τα κόμματα για καταψήφιση πρότασης για Υφ. Ευρωπαϊκών Υποθέσεων

 09.07.2026 - 20:25
ΠτΔ: Απογοητευμένος από τα κόμματα για καταψήφιση πρότασης για Υφ. Ευρωπαϊκών Υποθέσεων

Απογοήτευση από τα κόμματα που καταψήφισαν την πρόταση της εκτελεστικής εξουσίας για το Υφυπουργείο Ευρωπαϊκών Υποθέσεων εξέφρασε απόψε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, προσερχόμενος στην τελετή απονομής των Βραβείων Invest Cyprus International Investment Awards, είπε ότι «θέλω να εκφράσω την απογοήτευση μου για το γεγονός ότι οι ηγεσίες του ΔΗΣΥ και του ΑΚΕΛ επέλεξαν σήμερα να καταψηφίσουν στη Βουλή των Αντιπροσώπων το αίτημα της εκτελεστικής εξουσίας για παράταση για έξι μήνες των υπηρεσιών της Υφυπουργού Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, ένα αίτημα της Κυβέρνησης που έγινε με αφορμή τις συζητήσεις που είναι σε εξέλιξη για να καταλήξουμε στο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο.

Το ΠΔΠ που αφορά τους ευρωπαϊκούς πόρους που θα εξασφαλίσει η Κυπριακή  Δημοκρατία από την ΕΕ τα επόμενα επτά χρόνια, δηλαδή τα λεφτά που αξιοποιούμε στο Ταμείο Συνοχής για να γίνονται όλα αυτά τα έργα που βλέπουμε στις κοινότητες, στις πόλεις μας, στους δήμους μας, τα λεφτά που αφορούν τους αγρότες μας μέσα από την Κοινή Αγροτική Πολιτική, τους ευρωπαϊκούς πόρους που δίνονται για αντιμετώπιση του μεταναστευτικού, τους ευρωπαϊκούς πόρους που αφορούν την άμυνα και την ασφάλεια.

Και θέλω να πω ότι ανέμενα από το ΑΚΕΛ μια τέτοια συμπεριφορά, είναι γνωστά τα αντιευρωπαϊκά αισθήματα. Δεν ανέμενα, όμως, από τον Δημοκρατικό  Συναγερμό.

Πριν λίγες μέρες είδαμε αρκετές ανακοινώσεις από τα κόμματα σε σχέση με την πετυχημένη Προεδρία, το ακούσαμε πρωτίστως -και αυτό μας ενδιαφέρει -από τους ξένους ηγέτες, από τους επικεφαλής των θεσμών, το ακούσαμε και από τα κόμματα μέσα από τις ανακοινώσεις, αυτές όμως οι πράξεις κινούνται σε εντελώς διαφορετική κατεύθυνση.

Θέλω την ίδια στιγμή να ευχαριστήσω τα κόμματα που συμπεριφέρθηκαν υπεύθυνα και υπερψήφισαν την πρόταση της Κυβέρνησης».

Ερωτηθείς πώς θα προχωρήσει στο θέμα του χαρτοφυλακίου της κας Ραουνά, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «πάντα η εκτελεστική εξουσία βρίσκει τρόπο και στη συγκεκριμένη περίπτωση, γιατί για μας πάνω από όλα είναι η Κύπρος και τίποτε άλλο, πώς θα επωφεληθεί ο κυπριακός λαός από όλα αυτά που προανέφερα στον μεγαλύτερο δυνατόν βαθμό μέσα από το ΠΔΠ. Η εκτελεστική εξουσία θα βρει τον τρόπο».

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