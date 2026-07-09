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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διπλωματικές πηγές: «Παγώνει» το Κυπριακό για το καλοκαίρι - Χωρίς χρονοδιάγραμμα για Πενταμερή και με την Άγκυρα αμετακίνητη

 09.07.2026 - 19:02
Διπλωματικές πηγές: «Παγώνει» το Κυπριακό για το καλοκαίρι - Χωρίς χρονοδιάγραμμα για Πενταμερή και με την Άγκυρα αμετακίνητη

Δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα σύγκλησης Πενταμερούς Διάσκεψης για το Κυπριακό και αυτή δεν αναμένεται να συμβεί μέσα στο καλοκαίρι, τονίζουν ελληνικές διπλωματικές πηγές.

Οι ίδιες πηγές υπογραμμίζουν ότι η Άγκυρα δείχνει να επιμένει στις θέσεις της και δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι αλλάζει η στάση της. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, τονίζουν ότι η Αθήνα παρακολουθεί την προσπάθεια του ΟΗΕ για επανεκκίνηση της διαδικασίας και επαναλαμβάνει, σε κάθε ευκαιρία, ότι λύση μπορεί να υπάρξει μόνο στο πλαίσιο των αποφάσεων του ΟΗΕ και του συμφωνημένου πλαισίου.

Σε ό,τι αφορά τα όσα έγιναν στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι η ύπαρξη του casus belli από την πλευρά της Τουρκίας, συνιστά τυπική απειλή πολέμου και δεν απομειώνεται ούτε από τον χρόνο ούτε από την εξοικείωση της κοινής γνώμης με αυτήν. «Απομειώνεται μόνο με την οριστική της απόσυρση», όπως σημείωσαν οι διπλωματικές πηγές.

Προστίθεται ότι όσο παραμένει η απειλή πολέμου δεν μπορεί η Άγκυρα να συμμετάσχει σε κάποιο ευρωπαϊκό αμυντικό σχήμα, όπως το SAFE.

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