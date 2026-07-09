Πυρκαγιά στο Γουδί: Ώρες αγωνίας και άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων – Πώς αποφεύχθηκαν τα χειρότερα

Μάχη με τις φλόγες έδωσαν το μεσημέρι οι δυνάμεις πυρόσβεσης στην Επαρχία Πάφου, καταφέρνοντας να θέσουν υπό πλήρη έλεγχο πυρκαγιά που ξέσπασε σε περιοχή της Κοινότητας Γουδί. Η έγκαιρη και συντονισμένη επέμβαση των επίγειων δυνάμεων αποδείχθηκε σωτήρια, αποτρέποντας την επέκταση της φωτιάς σε μεγαλύτερες διαστάσεις.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν άμεσα ο Πυροσβεστικός Σταθμός Πόλις Χρυσοχούς και ο Σταθμός Υπαίθρου Στρουμπιού, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν στο σημείο με τέσσερα στελεχωμένα πυροσβεστικά οχήματα. Στο πλευρό των πυροσβεστών τάχθηκαν από την πρώτη στιγμή δυνάμεις της Υπηρεσίας Θήρας με φορητές μονάδες πυρόσβεσης, καθώς και ένα στελεχωμένο όχημα του Τμήματος Δασών, ενισχύοντας το έργο της κατάσβεσης.

Χάρη στην άμεση οριοθέτηση της φωτιάς από τις επίγειες δυνάμεις, δεν κρίθηκε αναγκαία η ενεργοποίηση των εναέριων μέσων. Από το πέρασμα της πύρινης λαίλαπας κατεκάηκε συνολική έκταση περίπου δύο δεκαρίων, η οποία αποτελείτο από ξηρά χόρτα, άγρια βλάστηση και αριθμό δέντρων.

Μετά την επιτυχή ανάσχεση του μετώπου, η πυρκαγιά είναι πλέον υπό πλήρη έλεγχο, ενώ τα ακριβή αίτια που την προκάλεσαν αναμένεται να διερευνηθούν άμεσα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία σε στενή συνεργασία με την Αστυνομία.