Το Χόλιγουντ έρχεται στην Κύπρο με τον Clive Owen να πρωταγωνιστεί στο θρίλερ δράσης Scorpion της Copper Island

Ο υποψήφιος για Όσκαρ® και ένας από τους πλέον καταξιωμένους ηθοποιούς του Χόλιγουντ, Clive Owen, γνωστός από τις ταινίες Closer, Children of Men και Gemini Man, βρίσκεται στην Κύπρο για τα γυρίσματα του Scorpion, του νέου καθηλωτικού θρίλερ δράσης.

Συμπρωταγωνιστές του Clive Owen είναι οι Alex Pettyfer (Magic Mike, The Butler, The Ministry of Ungentlemanly Warfare) και Reda Elazouar (Sex Education, The Family Plan), ενώ στο διεθνές καστ συμμετέχουν επίσης οι Ronan Summers (Guardians of the Galaxy), Jake Ryan (War Machine), Mark Rhino Smith (Creed), Joey Ansah (The Bourne Ultimatum), Alex Cooke (Blacklight) και Luke Bouchier (The Enforcer).

Την παραγωγή και τη χρηματοδότηση του Scorpion έχει αναλάβει η Copper Island, με την ταινία να διαθέτει έναν από τους υψηλότερους ημερήσιους προϋπολογισμούς που έχουν καταγραφεί για κινηματογραφική παραγωγή στην Κύπρο. Τα γυρίσματα ξεκίνησαν στις 6 Ιουλίου στο νησί και θα ολοκληρωθούν στη Βουλγαρία στα τέλη του μήνα.

Ο διάσημος, υποψήφιος για Όσκαρ ηθοποιός Clive Owen και ο Ιδρυτής της Copper Island Matt Murphie

Η Copper Island εδραιώνεται στην Κύπρο ως ισχυρή δύναμη στη διεθνή κινηματογραφική παραγωγή

Τα γυρίσματα του Scorpion στην Κύπρο αποδεικνύουν ότι η χώρα διαθέτει τις δυνατότητες να φιλοξενεί και να υποστηρίζει διεθνείς κινηματογραφικές παραγωγές με πρωταγωνιστές και συντελεστές παγκόσμιας εμβέλειας, ανοίγοντας τον δρόμο για την προσέλκυση ακόμη περισσότερων παραγωγών υψηλού προϋπολογισμού στο μέλλον.

Το Scorpion έρχεται σε μια ιδιαίτερα δυναμική χρονιά για την Copper Island, κατά τη διάρκεια της οποίας η εταιρεία διευρύνει τη διεθνή της παρουσία μέσα από σημαντικές κινηματογραφικές παραγωγές. Στο χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνονται η πρόσφατη πρεμιέρα της ταινίας The Leader στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Tribeca, καθώς και η παγκόσμια κυκλοφορία των ταινιών Dead Man's Wire, σε σκηνοθεσία Gus Van Sant και με πρωταγωνιστές τους Bill Skarsgård, Al Pacino και Colman Domingo, και Eden, σε σκηνοθεσία Ron Howard και με πρωταγωνιστές τους Jude Law, Ana de Armas και Sydney Sweeney. Παράλληλα, ο ιδρυτής της Copper Island, Matt Murphie, συμμετέχει ως εκτελεστικός παραγωγός στην επερχόμενη ταινία Anxious People, με πρωταγωνίστρια την Angelina Jolie. Η εταιρεία συμβάλλει επίσης ενεργά και στην ανάπτυξη της κυπριακής κινηματογραφικής παραγωγής, συμμετέχοντας στη χρηματοδότηση και τη δημιουργική ανάπτυξη της ταινίας Apart της Στελάνας Κληρή, η οποία βρίσκεται στο στάδιο αναζήτησης διεθνούς διανομής, καθώς και της ταινίας The Well του Μάριου Πιπερίδη, η οποία ολοκληρώνει τη μεταπαραγωγή της στις εγκαταστάσεις της Copper Island στη Λεμεσό.

Ο Matt Murphie, Ιδρυτής της Copper Island δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που πραγματοποιούμε την παραγωγή του Scorpion στην Κύπρο. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την Cyprus Film Commission για τη στήριξή της, καθώς και το εξαιρετικό τοπικό κινηματογραφικό συνεργείο που συμβάλλει καθοριστικά στο να φτάσει αυτή η παραγωγή στη μεγάλη οθόνη.

Ο δημοφιλής Βρετανός ηθοποιός Clive Owen, ανέφερε: «Τα γυρίσματα του Scorpion στην Κύπρο ήταν μια εξαιρετική εμπειρία. Η Copper Island δημιούργησε ένα άριστο περιβάλλον παραγωγής, το τοπικό κινηματογραφικό συνεργείο επέδειξε υψηλό επαγγελματισμό και ιδιαίτερα θετική διάθεση, ενώ το νησί προσφέρει μια εντυπωσιακή ποικιλία τοποθεσιών για κινηματογραφικά γυρίσματα. Ελπίζω να μου δοθεί η ευκαιρία να επιστρέψω και να γυρίσω κι άλλες παραγωγές εδώ.»

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σημαντική για την πραγματοποίηση της παραγωγής του Scorpion στην Κύπρο υπήρξε η συνεργασία με την Cyprus Film Commission, της οποίας στήριξη συνεχίζει να καθιστά την Κύπρο ελκυστικό προορισμό για κινηματογραφικές παραγωγές αυτού του μεγέθους.

Στιγμιότυπα από τα γυρίσματα της ταινίας Scorpion στην Κύπρο

Η υπόθεση

Στο Scorpion, ο Τζέισον (Reda Elazouar), ένας νεαρός αστυνομικός, αναλαμβάνει την πρώτη του αποστολή με μια επίλεκτη μονάδα ειδικών επιχειρήσεων, στελεχωμένη από βετεράνους του πολέμου στο Αφγανιστάν. Μια νυχτερινή επιχείρηση σε μια απομονωμένη αγροικία μετατρέπεται σε θανατηφόρα παγίδα. Αποκομμένοι από κάθε μέσο επικοινωνίας και εγκλωβισμένοι μέσα στο κτίριο, τα μέλη της μονάδας έρχονται αντιμέτωπα με μια απειλητική φωνή, η οποία τους θέτει ένα αμείλικτο τελεσίγραφο: κάθε τριάντα λεπτά ένας από αυτούς θα πεθαίνει, εκτός αν κάποιος ομολογήσει τι πραγματικά συνέβη κατά τη διάρκεια μιας άκρως απόρρητης επιχείρησης, χρόνια νωρίτερα.

Καθώς ο χρόνος μετρά αντίστροφα, η εμπιστοσύνη μεταξύ των μελών της μονάδας καταρρέει. Η παράνοια εξαπλώνεται, η επιβίωση γίνεται ο μοναδικός κανόνας και οι άλλοτε συμπολεμιστές στρέφονται ο ένας εναντίον του άλλου. Παγιδευμένος ανάμεσα σε ανθρώπους που άλλοτε θαύμαζε, ο Τζέισον συνειδητοποιεί ότι δεν υπήρξαν ποτέ ήρωες, αλλά απλώς επιζώντες μιας αλήθειας από την οποία κανείς τους δεν μπορεί να ξεφύγει.

Στιγμιότυπα από τα γυρίσματα της ταινίας Scorpion στην Κύπρο

Συντελεστές παραγωγής

Το σενάριο της ταινίας υπογράφουν οι Richard Hughes και Bennett Fisher. Την παραγωγή του Scorpion έχουν αναλάβει οι Matt Murphie, David Mansfield και Luke Bouchier της Copper Island.

Η WestEnd Films έχει αναλάβει τις διεθνείς πωλήσεις της ταινίας και θα παρουσιάσει για πρώτη φορά επιλεγμένο οπτικό υλικό του Scorpion σε αγοραστές, στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο, τον προσεχή Σεπτέμβριο.

Σχετικά με την Copper Island

Η Copper Island δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη, παραγωγή και μεταπαραγωγή κινηματογραφικών έργων διεθνούς εμβέλειας. Με έδρα τη Λεμεσό και ισχυρή παρουσία στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ευρώπη και την Αυστραλία, η εταιρεία έχει αναπτύξει ένα εκτεταμένο διεθνές δίκτυο συνεργατών, παραγωγών και διανομέων, πραγματοποιώντας σημαντικές επενδύσεις σε διεθνείς κινηματογραφικές παραγωγές.

Μεταξύ των πρόσφατων συνεργασιών της συγκαταλέγονται οι καταξιωμένοι σκηνοθέτες Ron Howard, Simon West και διεθνώς αναγνωρισμένοι ηθοποιοί όπως οι Sir Anthony Hopkins, Matthew Goode, Ana de Armas, Jude Law, Sydney Sweeney, Vanessa Kirby, Daniel Brühl και Shia LaBeouf.