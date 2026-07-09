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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο Προεδρικό η νέα ηγεσία της ΣΕΚ: Πρώτο στην ατζέντα Χριστοδουλίδη το συνταξιοδοτικό

 09.07.2026 - 18:39
Στο Προεδρικό η νέα ηγεσία της ΣΕΚ: Πρώτο στην ατζέντα Χριστοδουλίδη το συνταξιοδοτικό

Τη νέα ηγεσία της ΣΕΚ δέχθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, το απόγευμα της Πέμπτης.

Καλωσορίζοντας τα μέλη της ηγεσίας της ΣΕΚ, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τα συνεχάρη και σημείωσε ότι «από την πρώτη στιγμή και παρά κάποιες διαφορετικές προσεγγίσεις, προσεγγίζουμε τη ΣΕΚ ως ένα από τους πιο στενούς μας συνεργάτες και συνοδοιπόρους.

Οι προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι κοινές, οι στόχοι είναι κοινοί και προσβλέπω να θέσουμε σε αυτή τη συνάντηση κάποια θέματα με πρώτο από όλα το συνταξιοδοτικό, είστε σε επαφή και με τον Υπουργό. Έχουμε και άλλα θέματα, όμως, που πρέπει να δούμε.

Θέλω να σας ευχαριστήσω, γιατί ήταν μια στιγμή περηφάνειας για τη χώρα μας, για την ουσιαστική σας συμβολή στα δρώμενα της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, ήταν ιδιαίτερα σημαντικό, ήμασταν μαζί και σε συνάντηση στις Βρυξέλλες και η αναγνώριση του ρόλου της ΣΕΚ που ξεφεύγει από τα κυπριακά σύνορα, επεκτείνεται στην Ευρώπη και το θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό και στην προσπάθεια που καταβάλλουμε και εμείς εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Και ήταν σημαντικό ότι στην Προεδρία μας είχαμε και την κατάληξη σε ένα θέμα που ήταν σε εκκρεμότητα, πέραν από μια δεκαετία, ήταν σημαντικό ότι είχαμε θετική κατάληξη», είπε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης.

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