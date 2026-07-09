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13χρονος στο Τέξας χτυπήθηκε από κεραυνό την ώρα που έπαιζε βιντεοπαιχνίδια - «Ήταν τρελό, νόμιζα ότι θα πεθάνω»

 09.07.2026 - 21:06
13χρονος στο Τέξας χτυπήθηκε από κεραυνό την ώρα που έπαιζε βιντεοπαιχνίδια - «Ήταν τρελό, νόμιζα ότι θα πεθάνω»

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε την Τρίτη (7/7) στο Cypress του Τέξας, όταν την ώρα που ένας 13χρονος έπαιζε βιντεοπαιχνίδια στον υπολογιστή του, ένας κεραυνός χτύπησε το δωμάτιό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του KPRC 2 News, ο ανήλικος Vlad Skuridin χτυπήθηκε ξαφνικά από κεραυνό στην κοιλιά του μέσω ενός μεταλλικού τμήματος του γραφείου του που ερχόταν σε επαφή με το δέρμα του.

Περιγράφοντας τις δραματικές στιγμές που έζησε ο νεαρός δήλωσε «απλά καθόμουν εδώ, όλα πήγαιναν καλά. Έπαιζα βιντεοπαιχνίδια, δεν περίμενα τίποτα», ενώ επεσήμανε πως «απλά πήδηξα πολύ γρήγορα και άρχισα να ουρλιάζω. Ήταν τρελό. Ειλικρινά νόμιζα ότι θα πεθάνω. Δεν πίστευα ότι θα επιζήσω από αυτό. Δεν ξέρω πώς κατάφερα να επιζήσω».

Η οικογένεια του εκτιμά ότι ένα κοντινό δέντρο χτυπήθηκε από κεραυνό και η ηλεκτρική εκκένωση μεταφέρθηκε κατευθείαν στο σπίτι τους και χτύπησε τον νεαρό μέσω του μεταλλικού τμήματος του γραφείου του. Παράλληλα, ξέσπασε μια μικρή φωτιά στη σοφίτα του σπιτιού, η οποία, σύμφωνα με τους ερευνητές, προκλήθηκε από την αστραπή που διαπέρασε το ηλεκτρικό δίκτυο του κτιρίου.

Ο πατέρας του Vlad ειδοποίησε τις Αρχές και δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής έσπευσαν στο σημείο. Το σπίτι της οικογένειας υπέστη μόνο μικρές υλικές ζημιές, μεταξύ των οποίων μια τρύπα στον τοίχο.

Οι ομάδες έκτακτης ιατρικής βοήθειας εξέτασαν τον 13χρονος στο σπίτι του και αποφασίστηκε ότι δεν χρειαζόταν νοσοκομειακή περίθαλψη. «Νιώθω καλά, αλλά είμαι ακόμα λίγο σοκαρισμένος και ζαλισμένος. Όχι, από το ηλεκτροπληξία, από τον κεραυνό, αλλά απλά όλα όσα συνέβησαν εδώ είναι τρελά», δήλωσε ο Vlad εκείνο το βράδυ. «Οτιδήποτε μπορεί να συμβεί ανά πάσα στιγμή. Απλά πρέπει να είσαι ευγενικός με όλους. Μπορεί να τελειώσει οποιαδήποτε στιγμή. Μπορεί να τελειώσει όποτε θέλεις, φίλε», πρόσθεσε ο έφηβος.

Μετά την έντονη αστραπή, ο Μαρκ Χέρμαν από το 4ο Αστυνομικό Τμήμα της Κομητείας Χάρις εξέδωσε προειδοποίηση προς τις οικογένειες εν όψει των περαιτέρω καταιγίδων που προβλέπονται για την περιοχή του Cypress τις επόμενες ημέρες. «Υπενθύμιση ασφαλείας: Κατά τη διάρκεια καταιγίδων, αποφύγετε τη χρήση ηλεκτρονικών συσκευών με καλώδιο και μείνετε μακριά από ηλεκτρικές καλωδιώσεις και υδραυλικά, καθώς η αστραπή μπορεί να διαδοθεί μέσω του ηλεκτρικού συστήματος ενός σπιτιού», έγραψε το Αστυνομικό Τμήμα στο Facebook.

ΠΗΓΗ: protothema.gr

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