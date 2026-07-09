Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΕλλάδαΠαραιτήθηκε ο Σωκράτης Φάμελλος από πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - «Δεν μπορώ να γίνω μέρος του διχασμού»
ΕΛΛΑΔΑ

Παραιτήθηκε ο Σωκράτης Φάμελλος από πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - «Δεν μπορώ να γίνω μέρος του διχασμού»

 09.07.2026 - 19:57
Παραιτήθηκε ο Σωκράτης Φάμελλος από πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - «Δεν μπορώ να γίνω μέρος του διχασμού»

Την παραίτηση του από πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Σωκράτης Φάμελλος με τηλεοπτικό του μήνυμα. 

Ο κ. Φάμελλος στο βιντεοσκοπημένο μήνυμά του αναφέρει μεταξύ άλλων ότι αγωνίστηκε για τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων αλλά «συνάντησε την άρνηση του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Αριστεράς, που έχουν σοβαρές ευθύνες για τον κατακερματισμό». Παραδέχεται ότι «η παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα και η δημιουργία της ΕΛΑΣ αποτέλεσε μία σημαντική αλλαγή στον προοδευτικό χώρο». Υπενθυμίζει ότι ο ίδιος απέκλεισε κάθε αντιπαράθεση με το κόμμα Τσίπρα, ωστόσο διαπιστώνει πως  «παρά τις μεγάλες υπερβάσεις που κάναμε, από την πλευρά της ΕΛΑΣ διατυπώνεται δημόσια η άρνηση συνεργασίας και σύγκλισης, σε αντίθεση με την προτροπή της κοινωνίας, που απαιτεί ενότητα» ενώ μιλά με πικρία για «απαξιωτικά σχόλια που υποτιμούν τη δυνατότητα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και των ανθρώπων του να συμβάλλουν θετικά στη συμπαράταξη Αριστερών και Προοδευτικών πολιτών και συλλογικοτήτων».

Ο κ. Φάμελλος αφήνει αιχμές κατά στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ τους οποίους κατηγορεί ότι «ναρκοθέτησαν από την πρώτη ημέρα την απόφασή μας, προσβάλλοντας τις δημοκρατικές συλλογικές διαδικασίες, αλλά και τη βούληση της συντριπτικής πλειοψηφίας των μελών του κόμματος, με μόνο στόχο τους την εκλογική μας περιχαράκωση και την αμφισβήτησή μου» και τονίζει πως «αναπαράγονται δυστυχώς τα ίδια λάθη και οι ίδιες προσωπικές στρατηγικές, που οδήγησαν στην απαξίωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ το 2023».

Για να καταλήξει: «Όλα τα παραπάνω, αμφισβητούν τους βασικούς στόχους που είχα θέσει με την εκλογή μου.  Δεν μπορώ να υποστηρίξω ένα άλλο πολιτικό σχέδιο. Παραιτούμαι από την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Δεν θέλω και δεν μπορώ να γίνω μέρος αυτού του διχασμού σε αυτή την κρίσιμη πολιτική στιγμή της πατρίδας μας».

Δείτε το βίντεο Φάμελλου με την παραίτησή του: 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

VIDEO: Χάος μετά από τροχαίο στον αυτοκινητόδρομο – Φορτηγό φέρεται να έχασε τον έλεγχο και συγκρούστηκε με περιπολικό
Άγρια συμπλοκή μεταξύ αλλοδαπών στην Ξυλοφάγου - Εντοπίστηκαν τεκμήρια και όχημα
Ανείπωτη θλίψη: «Έφυγε» νωρίς 42χρονος στην Κύπρο - Δείτε φωτογραφία
Παραγγέλνεις από SHEIN ή Temu; Δες γιατί κάποια πακέτα αργούν πάνω από έναν μήνα
Δεν θα σε προδώσει ποτέ: Το ρομπότ που σπάει τα κοντέρ με 13.000 προπαραγγελίες - Απίστευτα βίντεο
Νέα επίθεση σε διανομέα φαγητού στη Λεμεσό - Τον χτύπησαν με ξύλα και του πήραν τη μοτοσικλέτα

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Νέα Γενική Εισαγγελέας στο Δικαστήριο της ΕΕ η Κύπρια καθηγήτρια Στεφανή Λόλη Σιάηλου

 09.07.2026 - 19:50
Επόμενο άρθρο

Τέλος στην υποχρεωτική πιστοποίηση ναυαγοσωστών από την Ομοσπονδία – Ψηφίστηκαν οι νέοι κανονισμοί

 09.07.2026 - 20:07
Διπλωματικές πηγές: «Παγώνει» το Κυπριακό για το καλοκαίρι - Χωρίς χρονοδιάγραμμα για Πενταμερή και με την Άγκυρα αμετακίνητη

Διπλωματικές πηγές: «Παγώνει» το Κυπριακό για το καλοκαίρι - Χωρίς χρονοδιάγραμμα για Πενταμερή και με την Άγκυρα αμετακίνητη

Δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα σύγκλησης Πενταμερούς Διάσκεψης για το Κυπριακό και αυτή δεν αναμένεται να συμβεί μέσα στο καλοκαίρι, τονίζουν ελληνικές διπλωματικές πηγές.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Διπλωματικές πηγές: «Παγώνει» το Κυπριακό για το καλοκαίρι - Χωρίς χρονοδιάγραμμα για Πενταμερή και με την Άγκυρα αμετακίνητη

Διπλωματικές πηγές: «Παγώνει» το Κυπριακό για το καλοκαίρι - Χωρίς χρονοδιάγραμμα για Πενταμερή και με την Άγκυρα αμετακίνητη

  •  09.07.2026 - 19:02
ΠτΔ: Απογοητευμένος από τα κόμματα για καταψήφιση πρότασης για Υφ. Ευρωπαϊκών Υποθέσεων

ΠτΔ: Απογοητευμένος από τα κόμματα για καταψήφιση πρότασης για Υφ. Ευρωπαϊκών Υποθέσεων

  •  09.07.2026 - 20:25
Υπόθεση Στυλιανού: Σοκάρουν οι καταθέσεις – «Έτρωγε νεκρά ζώα, ζούσε με ποντίκια και κατσαρίδες»

Υπόθεση Στυλιανού: Σοκάρουν οι καταθέσεις – «Έτρωγε νεκρά ζώα, ζούσε με ποντίκια και κατσαρίδες»

  •  09.07.2026 - 18:50
«Πόλεμος» για τα σκουπίδια: Το ΑΚΕΛ «μυρίζει σκάνδαλο» στο Πεντάκωμο – Απαντά με ποινικές έρευνες το Υπουργείο

«Πόλεμος» για τα σκουπίδια: Το ΑΚΕΛ «μυρίζει σκάνδαλο» στο Πεντάκωμο – Απαντά με ποινικές έρευνες το Υπουργείο

  •  09.07.2026 - 18:25
Η εθνική μας ομερτά: Μια δικαίωση που άργησε μισό αιώνα

Η εθνική μας ομερτά: Μια δικαίωση που άργησε μισό αιώνα

  •  09.07.2026 - 19:35
Κάμερες τροχαίας: Άκυρα τα εξώδικα μετά από 6 ή 12 μήνες; - Τι ισχύει

Κάμερες τροχαίας: Άκυρα τα εξώδικα μετά από 6 ή 12 μήνες; - Τι ισχύει

  •  09.07.2026 - 13:41
Έκαναν γυαλιά-καρφιά την Ξυλοφάγου και εξαφανίστηκαν - Χειροπέδες σε 27χρονο μετά το ομαδικό επεισόδιο

Έκαναν γυαλιά-καρφιά την Ξυλοφάγου και εξαφανίστηκαν - Χειροπέδες σε 27χρονο μετά το ομαδικό επεισόδιο

  •  09.07.2026 - 18:13
ΚΟΠ: Τέλος εποχής για τον θεσμό του Αθλητικού δικαστή - Ο νέος τρόπος λειτουργίας!

ΚΟΠ: Τέλος εποχής για τον θεσμό του Αθλητικού δικαστή - Ο νέος τρόπος λειτουργίας!

  •  09.07.2026 - 16:22

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα