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TRAVEL

Ξεχάστε το διαβατήριο: Το αεροδρόμιο που σας αναγνωρίζει μόνο από το πρόσωπο σας

 10.07.2026 - 09:00
Ξεχάστε το διαβατήριο: Το αεροδρόμιο που σας αναγνωρίζει μόνο από το πρόσωπο σας

Η νέα εποχή στα ταξίδια ξεκινά από το Κατάρ.

Οι επιβάτες που ταξιδεύουν με την Qatar Airways από τη Ντόχα θα μπορούν πλέον να περνούν γρήγορα από το αεροδρόμιο χρησιμοποιώντας μόνο το πρόσωπό τους ως διαβατήριο, μετά την έναρξη λειτουργίας μιας νέας βιομετρικής υπηρεσίας.

Η νέα λύση «Fast Pass», η οποία υλοποιήθηκε από το Διεθνές Αεροδρόμιο Χαμάντ (HIA) και την Qatar Airways, σε συνεργασία με την εταιρεία τεχνολογίας SITA, χρησιμοποιεί την αναγνώριση προσώπου για να διευκολύνει μια «πιο ψηφιακή διαδικασία αναχώρησης», επιτρέποντας στους επιβάτες να διέρχονται από βασικά σημεία ελέγχου του αεροδρομίου με λιγότερους ελέγχους εγγράφων.

Σύμφωνα με το HIA, η υπηρεσία αποτελεί «μία από τις μεγαλύτερες εφαρμογές βιομετρικής ταυτοποίησης επιβατών του είδους της στη Μέση Ανατολή και παγκοσμίως», συνδέοντας περισσότερα από 700 σημεία επαφής σε όλο το αεροδρόμιο.

«Μια εφαρμογή αυτής της κλίμακας δείχνει πώς μπορεί να είναι το πρότυπο για την ηλεκτρονική διεκπεραίωση των επιβατών», ανέφερε το HIA σε δήλωσή του. «Το Fast Pass θα συνεχίσει να επεκτείνεται σε επιπλέον σημεία επαφής, μέσω της συνεργασίας με τεχνολογικούς εταίρους για τη σταδιακή βελτίωση της συνολικής εμπειρίας ταξιδιού, ενώ η δυνατότητα αυτή θα είναι διαθέσιμη στο εγγύς μέλλον και σε άλλες ενδιαφερόμενες αεροπορικές εταιρείες που πραγματοποιούν πτήσεις από το HIA.»

Η χρήση βιομετρικών στοιχείων «επιταχύνεται» και οι ταξιδιώτες «την προτιμούν», σύμφωνα με τη Διεθνή Ένωση Αερομεταφορών (IATA).

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Παγκόσμιας Έρευνας Επιβατών 2025 της IATA, το 50% των επιβατών έχει χρησιμοποιήσει βιομετρικά στοιχεία σε κάποιο στάδιο της διαδρομής τους στο αεροδρόμιο, σε σύγκριση με το 46% το 2024, ενώ το 85% δηλώνει ικανοποιημένο από την εμπειρία αυτή.

Πώς λειτουργεί το «Fast Pass» της Qatar;

Οι επιβάτες, όπως αναφ;eρει το Euronews μπορούν να εγγραφούν στο Fast Pass μέσω της εφαρμογής της Qatar Airways για κινητά ή στα περίπτερα αυτοεξυπηρέτησης του αεροδρομίου HIA.

Αν κάνετε εγγραφή μέσω των περιπτέρων, θα πρέπει να την πραγματοποιείτε για κάθε ταξίδι ξεχωριστά και να ακολουθείτε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη. Στην εφαρμογή της Qatar Airways, ωστόσο, η εγγραφή γίνεται μία φορά.

Διατίθεται για επιβάτες της Qatar Airways με πτήσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις, οι οποίοι πρέπει να είναι 18 ετών και άνω, να διαθέτουν έγκυρο διαβατήριο και το ταξίδι τους να ξεκινά από τη Ντόχα. Η συμμετοχή είναι προαιρετική, ενώ, σύμφωνα με το HIA, «η τυπική διαδικασία εξακολουθεί να είναι διαθέσιμη και υπάρχει προσωπικό στο έδαφος για να σας βοηθήσει».

Μην ξεχάσετε όμως να έχετε μαζί σας το διαβατήριό σας, διότι εάν οι βιομετρικές κάμερες δεν καταφέρουν να επαληθεύσουν την ταυτότητά σας, τότε θα σας ζητηθεί κατά τον έλεγχο διαβατηρίων ή στις ηλεκτρονικές πύλες.

Όσον αφορά την ασφάλεια των δεδομένων, τα καθορισμένα σημεία ελέγχου θα χρησιμοποιούν την αυτοματοποιημένη αναγνώριση προσώπου μόνο για να «επαληθεύσουν την εγγραφή στο βιομετρικό πρόγραμμα», επιβεβαίωσε η HIA. «Τα άτομα που δεν έχουν εγγραφεί δεν αναγνωρίζονται, ενώ τυχόν βιομετρικά δεδομένα που καταγράφονται κατά λάθος διαγράφονται αμέσως και δεν διατηρούνται.»

 
 
 
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A post shared by Hamad International Airport (@hiaqatar)

ΠΗΓΗ: in.gr

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