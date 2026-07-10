Κλιμακώνεται η σύγκρουση κυβέρνησης και ΔΗΣΥ με φόντο το Υφυπουργείο Ευρωπαϊκών Θεμάτων - Νέα πυρά από Κουλλά

Η πολιτική αντιπαράθεση αναζωπυρώθηκε μετά από ανάρτηση του εκπροσώπου Τύπου του ΔΗΣΥ, Ονούφριου Κουλλά, ο οποίος απάντησε στις θέσεις του Κυβερνητικού Εκπροσώπου και επανέφερε σειρά αιχμών κατά της κυβέρνησης.

Ο κ. Κουλλάς υποστήριξε ότι δεν χρησιμοποιεί προσωπικούς χαρακτηρισμούς και ότι η κριτική του αφορά αποκλειστικά πολιτικές πράξεις της κυβέρνησης. Παράλληλα, διερωτήθηκε αν η απουσία Υφυπουργείου για πέντε μήνες θα οδηγήσει σε απώλεια ευρωπαϊκών πόρων, θέτοντας ερωτήματα για τη θέση της κυβέρνησης και την ικανότητα των υπόλοιπων αρμόδιων υπηρεσιών.

Στην ανάρτησή του, ο εκπρόσωπος του ΔΗΣΥ απέρριψε επίσης τον ισχυρισμό περί ασυνεννοησίας από πλευράς του κόμματος, σημειώνοντας ότι «το ένα δεν αναιρεί το άλλο». Επιπλέον, επανέφερε ζητήματα διορισμών, κάνοντας λόγο για διορισμούς συγγενών, φίλων, κουμπάρων και συγάμπρων, καλώντας τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο να διαψεύσει, εφόσον μπορεί, τις σχετικές αναφορές.

Τέλος, ο κ. Κουλλάς αναφέρθηκε και στην περίοδο μετά το 2013, σημειώνοντας ότι η τότε κυβέρνηση είχε προτείνει, κατόπιν μελέτης, τη δημιουργία τριών υφυπουργείων: Τουρισμού, Ναυτιλίας και Ανάπτυξης. Όπως διευκρίνισε, το Υφυπουργείο Ανάπτυξης είχε αποσυρθεί, «όχι επειδή είμαστε εναντίον της Ανάπτυξης».