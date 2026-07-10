Συγκλονιστική ιστορία αφοσίωσης: Ξύπνησε τον σύζυγό της από 7ετές κώμα δαγκώνοντας τα δάχτυλά του

Ο Zhao Jinqian, τον Οκτώβριο του 2019, τραυματίστηκε βαριά όταν στην προσπάθειά του να σώσει ένα τρίχρονο παιδί, έπεσε από την οροφή μιας αποθήκης, από ύψος 6 μέτρων. Κράτησε το μικρό στην αγκαλιά και δέχτηκε όλη την πρόσκρουση. Υπέστη σοβαρούς εγκεφαλικούς τραυματισμούς και πολλαπλά κατάγματα και οι γιατροί δεν του έδωσαν πολλές πιθανότητες να ξυπνήσει.

Ωστόσο, η σύζυγός του, Song Mei, 45 ετών, διέγειρε τα δάχτυλα των χεριών και των ποδιών του Zhao για να βοηθήσει στην αποκατάσταση των νεύρων δαγκώνοντάς τα, κάτι που τελικά τον οδήγησε να ξυπνήσει, ανέφερε η South China Morning Post.

Η Song και ο Zhao ζούσαν απλά, χρησιμοποιώντας τα βασικά τους μέσα για να βοηθήσουν τους άλλους.

Η Song έκανε δωρεάν μαθήματα ζωγραφικής σε παιδιά φτωχών οικογενειών, ενώ ο Zhao δούλευε σε εργοτάξια ως στεγανοποιητής.

Μετά το ατύχημα η Song παράτησε τη δουλειά της ως δασκάλα και άρχισε να πουλά πίνακες στο διαδίκτυο για να συντηρήσει την οικογένεια. Του έκανε μασάζ, του μιλούσε καθημερινά, του τραγουδούσε και μετά βίας κοιμόταν τέσσερις ώρες κάθε βράδυ.

Ο πατέρας του παιδιού που έσωσε ο Zhao συγκέντρωσε σε ένδειξη ευγνωμοσύνης 6.600 δολάρια για τη θεραπεία του.

Ακολουθώντας τη συμβουλή του γιατρού για να τονώσει τα νεύρα του, η Song δάγκωσε κατά λάθος το δάχτυλο του ποδιού του. Παρατήρησε μια μικρή ανταπόκριση και αποφάσισε να ακολουθήσει την ίδια ενέργεια. Κάλυψε το πόδι του με μια σακούλα τροφίμων και συνέχισε να το δαγκώνει.

Η Song το έκανε αυτό για χρόνια και τελικά είδε μια αλλαγή στον σύζυγό της το 2024. Άνοιξε τα μάτια του, παρόλο που δεν μπορούσε να μιλήσει ή να κουνηθεί. Πίστευε ότι το ερέθισμα λειτουργούσε και συνέχισε να το κάνει.

Οι προσπάθειές της προκάλεσαν μικρές αλλαγές στον Zhao. Τώρα μπορεί να σηκώσει το χέρι του, να σηκωθεί για αρκετή ώρα και να καταλάβει συνομιλίες.

Στις 30 Ιουνίου, ο Ζάο ψιθύρισε: «Σονγκ Μέι, σ' αγαπώ».

Έχει εξασκηθεί στο γράψιμο, αλλά οι μόνες λέξεις που μπορεί να γράψει είναι το όνομα της γυναίκας του.

Ο Zhao θα υποβληθεί σε περαιτέρω θεραπεία, αν και δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες.

Η αφοσίωση της Song την έχει κάνει ήρωα στα social media, με τον κόσμο να επαινεί τις προσπάθειές της όλα αυτά τα χρόνια.

ΠΗΓΗ: Newsbomb.gr