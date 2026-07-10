Σοκαριστικό στιγμιότυπο: Πατέρας κλωτσάει στο πρόσωπο την τρίχρονη κόρη του στη Βραζιλία

Σε ένα βίντεο από κάμερα κλειστού κυκλώματος, φαίνεται ένας άνδρας να περπατάει κρατώντας δύο σακούλες με ψώνια στα χέρια του, και από πίσω να τον ακολουθούν δύο παιδιά, ένα αγόρι κι ένα μικρότερο κοριτσάκι.

Χωρίς καμία δικαιολογία ο πατέρας, γυρίζει και κλωτσάει την τριών ετών κόρη του στο πρόσωπο, πριν ένας εξοργισμένος περαστικός τον αντιμετωπίσει.

Το αιφνιδιασμένο κοριτσάκι πέφτει με δύναμη στο πεζοδρόμιο, ενώ ένας μάρτυρας παρατηρεί την αναταραχή. Με τα χέρια υψωμένα, ορμάει απέναντι για να αντιμετωπίσει οργισμένα τον πατέρα.

Κατά τη διάρκεια της έντονης αντιπαράθεσης, το κοριτσάκι σηκώνεται με δυσκολία, ενώ η οικογένεια τελικά φεύγει βιαστικά. Δεν είναι αμέσως σαφές τι οδήγησε τον πατέρα να χάσει την ψυχραιμία του και να ξεσπάσει.

Ευτυχώς, το κορίτσι δεν φαίνεται να τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια του περιστατικού. Οι συγκλονιστικές σκηνές καταγράφηκαν στην πολιτεία Παρανά, στη νότια Βραζιλία.

Το βίντεο του σοκαριστικού περιστατικού έγινε γρήγορα viral στα κοινωνικά δίκτυα με οργισμένες αντιδράσεις από τους χρήστες, ενώ μετά την κυκλοφορία του, η μητέρα κατήγγειλε τον πατέρα στην αστυνομία.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής, έχουν ζητηθεί έκτακτα προστατευτικά μέτρα για το κοριτσάκι, τον αδελφό της και τη μητέρα τους. Δεν είναι γνωστό αν οι γονείς του παιδιού είναι μαζί ή ζουν χωριστά.