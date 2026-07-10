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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Πυρά» Κουλλά κατά Κυβέρνησης για το Υφυπουργείο Ευρωπαϊκών Υποθέσεων: «Αντί να ντρέπονται, κουνάνε και το δάκτυλο»

 10.07.2026 - 12:08
«Πυρά» Κουλλά κατά Κυβέρνησης για το Υφυπουργείο Ευρωπαϊκών Υποθέσεων: «Αντί να ντρέπονται, κουνάνε και το δάκτυλο»

Μετωπική επίθεση στην Κυβέρνηση εξαπολύει ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΔΗΣΥ, Ονούφριος Κουλλάς, στον απόηχο της καταψήφισης της κυβερνητικής πρότασης για τη δημιουργία Υφυπουργείου Ευρωπαϊκών Υποθέσεων.

Με μια ιδιαίτερα καυστική τοποθέτηση, ο κ. Κουλλάς κάνει λόγο για προσπάθεια «βολέματος» και για «κουμπαροκρατία» που βαφτίζεται δημόσιο συμφέρον, στρέφοντας τα βέλη του προσωπικά κατά του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Απαντώντας στις κυβερνητικές επικρίσεις, ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΔΗΣΥ ξεκαθαρίζει σε έντονο ύφος πως δεν υπάρχει κανένας απολύτως κίνδυνος για τους ευρωπαϊκούς πόρους. Σημειώνει μάλιστα πως η Κύπρος διαθέτει ήδη τις απαραίτητες δομές, όπως το Υπουργείο Οικονομικών, τη Διεύθυνση Ανάπτυξης και το Υπουργείο Εξωτερικών, οι οποίες έχουν εξελιχθεί στα 22 χρόνια πορείας της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, φέρνοντας εξαιρετικά αποτελέσματα.

Παράλληλα, ο κ. Κουλλάς χαρακτηρίζει αδιανόητους τους ισχυρισμούς της Κυβέρνησης ότι η παρουσία ενός και μόνο ανθρώπου σε μια θέση για τους επόμενους πέντε μήνες θα κρίνει το μέλλον της χώρας ή την εξασφάλιση των ευρωπαϊκών κονδυλίων που μας αναλογούν.

Συνεχίζοντας στο ίδιο σκληρό ύφος, καλεί την Κυβέρνηση να επιδείξει ειλικρίνεια, υποστηρίζοντας ότι ο Πρόεδρος επιλέγει να δημιουργήσει νέες δομές αποκλειστικά για να βολέψει κόσμο, χαρακτηρίζοντας οποιοδήποτε άλλο επιχείρημα ως «εκ του πονηρού».

Ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΔΗΣΥ καταλήγει υπενθυμίζοντας το, όπως το αποκαλεί, «βεβαρημένο παρελθόν» της παρούσας διακυβέρνησης στον διορισμό οικογενειακών φίλων, συγγενών, συγάμπρων και κουμπάρων. Διερωτάται μάλιστα αν, πέρα από όλα αυτά, η Κυβέρνηση ζητά και την υπογραφή της παράταξης, καταλήγοντας με τη φράση πως αντί οι κυβερνώντες να ντρέπονται, επιλέγουν να κουνούν το δάκτυλο.

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Με αιχμές κατά του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Εκπροσώπου Τύπου του κόμματος, Ονούφριου Κουλλά, τοποθετήθηκε μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, κάνοντας λόγο για απαξιωτικό πολιτικό λόγο και ζητώντας απαντήσεις από την πρόεδρο του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου.

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