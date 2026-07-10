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ΕΛΛΑΔΑ

Πώς το ελληνικό FBI έφτασε στα τρία πρόσωπα που κατηγορούνται για τον φονικό εμπρησμό της Marfin: Το ανώνυμο email και τα κοινά στοιχεία με άλλη δικογραφία

 10.07.2026 - 16:06
Πώς το ελληνικό FBI έφτασε στα τρία πρόσωπα που κατηγορούνται για τον φονικό εμπρησμό της Marfin: Το ανώνυμο email και τα κοινά στοιχεία με άλλη δικογραφία

Ένα ανώνυμο ηλεκτρονικό μήνυμα προς τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στάθηκε σύμφωνα με πληροφορίες η αφορμή για την ανάσυρση της δικογραφίας της υπόθεσης της Marfin από το αρχείο.

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, το συγκεκριμένο email κατονόμαζε ως υπαίτιους της φονικής επίθεσης τρία συγκεκριμένα πρόσωπα –τα δύο από τα οποία έχουν συλληφθεί, ενώ μια ακόμη γυναίκα που φέρεται να διαμένει στη Μεγάλη Βρετανία τα τελευταία χρόνια αναζητείται– καθώς και επιπλέον μέλη που φέρονται να ανήκουν στην ίδια εγκληματική ομάδα.

Όπως έγινε γνωστό νωρίτερα έχουν συλληφθεί δύο 42χρονοι, ενώ αναζητείται μία 46χρονη. οι δύο συλληφθέντες θα οδηγηθούν σήμερα στις 17:00 στην Ευελπίδων.

Πώς έφτασαν στα ίχνη τους

Η συγκεκριμένη πληροφορία αξιολογήθηκε ως ιδιαίτερα σοβαρή από τις αρχές, οι οποίες και άνοιξαν εκ νέου τον φάκελο επανεξετάζοντας εξονυχιστικά το προανακριτικό υλικό.

Μάλιστα, κατά τις ίδιες πληροφορίες στο πλαίσιο της έρευνας, οι αρχές πραγματοποίησαν διασταύρωση στοιχείων με άλλες εκκρεμείς δικογραφίες. Από τη συγκριτική ανάλυση του υλικού προέκυψε ότι τα τρία αυτά πρόσωπα, εμπλέκονται και σε άλλη δικογραφία, και ταυτίζονται ως προς τα εξωτερικά τους χαρακτηριστικά, την αμφίεση και την κινησιολογία με τους δράστες του θανατηφόρου εμπρησμού της τράπεζας.

Οι Αρχές κατάφεραν να φτάσουν στην ταυτοποίηση των συλληφθέντων μέσα από εκτενής ανάλυση βίντεο από πορείες που είχαν τα ίδια ρούχα, αλλά ακάλυπτα τα πρόσωπά τους.

Να σημειωθεί τέλος ότι τη σχετική δικογραφία τη χειρίζεται η 3η τακτική ανακρίτρια.

Το χρονικό

Υπενθυμίζεται ότι στις 5 Μαΐου του 2010, τρεις μέρες πριν από την ψήφιση του πρώτου μνημονίου, τρεις εργαζόμενοι της τράπεζας Marfin στην οδό Σταδίου, η Αγγελική Παπαθανασοπούλου που ήταν έγκυος στο πρώτο παιδί της, ο Επαμεινώνδας Τσακάλης και η Παρασκευή Ζούλια, έχασαν τη ζωή τους από τη φωτιά που προκάλεσαν κουκουλοφόροι.

Οι δράστες, είχαν παρεισφρήσει στη μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας ενάντια στα μέτρα τα οποία είχαν ανακοινωθεί λίγες ημέρες νωρίτερα. Έριξαν τις μολότοφ την ώρα που μέσα στο υποκατάστημα βρίσκονταν υπάλληλοι.

Περισσότεροι από είκοσι άνθρωποι βρίσκονταν τη στιγμή της εμπρηστικής, και όπως αποδείχτηκε φονικής, επίθεσης μέσα στο νεοκλασικό κτίριο, με τους τρεις να αφήνουν την τελευταία τους πνοή από τη φωτιά που προκάλεσαν οι μολότοφ.

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