Ανείπωτη τραγωδία στην Ελλάδα: Έφυγε από τη ζωή νεαρή ποδοσφαιρίστρια - Ήταν μόλις 15 ετών - Δείτε φωτογραφία

Το τραγικό συμβάν έλαβε χώρα περίπου στις 12:00 το μεσημέρι καθώς η νεαρή αθλήτρια γυρνούσε από την προπόνηση, όταν η μοτοσικλέτα στην οποία επέβαινε η ανήλικη και οδηγούσε ο πατέρας της συγκρούστηκε με απορριματοφόρο κάτω από αδιευκρίνιστες προς το παρόν συνθήκες.

Η άτυχη ποδοσφαιρίστρια θεωρούταν ένα από τα ανερχόμενα ταλέντα της Ακαδημίας του ΠΑΟΚ και είχε ενταχθεί στο πρόγραμμα της πρώτης ομάδας, ενώ επρόκειτο να ταξιδέψει με την αποστολή της στη Βουλγαρία για φιλικά το προσεχές Σαββατοκύριακο. Παιχνίδια που όπως είναι λογικό αναβλήθηκαν έπειτα από τον αδόκητο χαμό της 15χρονης.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τη 15χρονη και τη μετέφερε εσπευσμένα στο νοσοκομείο “Γ. Γεννηματάς”, όπου οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να την κρατήσουν στη ζωή, όμως τα τραύματά της ήταν βαρύτατα και η άτυχη αθλήτρια άφησε την τελευταία της πνοή.

Η Τροχαία Θεσσαλονίκης έχει αναλάβει την προανάκριση, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του δυστυχήματος.