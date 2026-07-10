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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΓΓ ΑΚΕΛ για Ραουνά: «Η διαφωνία με την κυβέρνηση δεν σημαίνει αντιευρωπαϊσμό»

 10.07.2026 - 16:45
ΓΓ ΑΚΕΛ για Ραουνά: «Η διαφωνία με την κυβέρνηση δεν σημαίνει αντιευρωπαϊσμό»

Η διαφωνία με κυβερνητικές επιλογές δεν συνιστά αντιευρωπαϊκή στάση, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου, σχολιάζοντας τις αναφορές του Προέδρου της Δημοκρατίας σχετικά με την θέση του κόμματος στο αίτημα της Κυβέρνησης για εξάμηνη παράταση της λειτουργίας του Υφυπουργείου Ευρωπαϊκών Θεμάτων, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου στο περιθώριο διάσκεψης Τύπου του κόμματος που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή για θέματα ενέργειας.

«Αυτό που είναι γνωστό είναι η αντίδραση του Προέδρου όταν δέχεται κριτική. Όλα τα ρίχνει στην αντιπολίτευση ή σε θεωρούμενους αντιευρωπαϊσμούς. Ασφαλώς έχουμε διαφορετική αντίληψη. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι όποιος διαφωνεί με την κυβέρνηση είναι αντιευρωπαϊστής», σημείωσε.

Αναφερόμενος στη στάση του ΑΚΕΛ στη Βουλή, ο κ. Στεφάνου υποστήριξε ότι η κυβέρνηση κατέθεσε το αίτημα για εξάμηνη παράταση την τελευταία στιγμή και με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, αντί να το εισαγάγει έγκαιρα προς συζήτηση.

«Αν υπήρχε σωστός προγραμματισμός, η κυβέρνηση θα γνώριζε εγκαίρως ότι θα χρειαζόταν αυτή την παράταση. Δεν μπορεί να έρχεται την τελευταία στιγμή, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος και να ζητά από τη Βουλή να αποφασίσει άμεσα», ανέφερε.

Όπως είπε, το ΑΚΕΛ θεωρούσε ότι το θέμα έπρεπε να παραπεμφθεί στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών, ώστε η κυβέρνηση να εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους κρίθηκε αναγκαία η παράταση. «Αν οι εξηγήσεις μάς έπειθαν, τότε θα αποφασίζαμε αναλόγως. Πρώτα, όμως, έπρεπε να γνωρίζουμε τους λόγους», πρόσθεσε.

Παράλληλα, ο ΓΓ του ΑΚΕΛ αναφέρθηκε στην πρώτη κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2012, σημειώνοντας ότι ο τότε Υφυπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Ανδρέας Μαυρογιάννης, παρέμεινε στη θέση του μόνο για έναν μήνα μετά την ολοκλήρωση της Προεδρίας.

ΚΥΠΕ

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