Baby boom στη showbiz - Πασίγνωστο ζευγάρι ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη του

Η τρυφερή ανάρτηση μάζεψε χιλιάδες σχόλια με τους χρήστες του διαδικτύου να τους στέλνουν τις ευχές τους.

Ποιο πασίγνωστο ζευγάρι ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη του

Ο λόγος για την πριγκίπισσα Ιμάν της Ιορδανίας και τον σύζυγό της,Τζαμίλ Αλεξάντερ Θερμιώτη, οι οποίοι έχουν αποκτήσει ήδη μία κόρη.

Την χαρούμενη ανακοίνωση έκανε η μητέρα της εγκυμονούσας, η βασίλισσα Ράνια, μοιράζοντας με το κοινό ένα τρυφερό οικογενειακό στιγμιότυπο.

«Νέα χαρά έρχεται…

Συγχαρητήρια στον Iman, Jameel, και στην αγαπητή μου Amina, η οποία θα γίνει η μεγάλη αδερφή. Ο Θεός να σας φυλάξει και να ολοκληρώσει τη ζωή σας για το καλύτερο, Κύριε. Ο κλαμπ εγγονοκονιάδων μεγαλώνει, και δεν θα μπορούσαμε να είμαστε πιο ευτυχισμένοι για Iman, Jameel, και σύντομα-μεγάλης αδερφής Amina!», έγραψε η βασίλισσα Ράνια στην ανάρτησή της.

Πηγή: YOUWEEKLY