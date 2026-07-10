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LIFESTYLE

Baby boom στη showbiz - Πασίγνωστο ζευγάρι ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη του

 10.07.2026 - 18:31
Baby boom στη showbiz - Πασίγνωστο ζευγάρι ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη του

Μία χαρμόσυνη είδηση έγινε γνωστή πριν από λίγες ώρες στα social media με πασίγνωστο ζευγάρι να ανακοινώνει ότι πρόκειται να γίνει για δεύτερη φορά γονείς με τους ίδιους να δηλώνουν ενθουσιασμένοι και πανευτυχείς για το νέο αυτό κεφάλαιο στη ζωή τους.

Η τρυφερή ανάρτηση μάζεψε χιλιάδες σχόλια με τους χρήστες του διαδικτύου να τους στέλνουν τις ευχές τους.

Ποιο πασίγνωστο ζευγάρι ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη του

Ο λόγος για την πριγκίπισσα Ιμάν της Ιορδανίας και τον σύζυγό της,Τζαμίλ Αλεξάντερ Θερμιώτη, οι οποίοι έχουν αποκτήσει ήδη μία κόρη.

Την χαρούμενη ανακοίνωση έκανε η μητέρα της εγκυμονούσας, η βασίλισσα Ράνια, μοιράζοντας με το κοινό ένα τρυφερό οικογενειακό στιγμιότυπο.

«Νέα χαρά έρχεται…

Συγχαρητήρια στον Iman, Jameel, και στην αγαπητή μου Amina, η οποία θα γίνει η μεγάλη αδερφή. Ο Θεός να σας φυλάξει και να ολοκληρώσει τη ζωή σας για το καλύτερο, Κύριε. Ο κλαμπ εγγονοκονιάδων μεγαλώνει, και δεν θα μπορούσαμε να είμαστε πιο ευτυχισμένοι για Iman, Jameel, και σύντομα-μεγάλης αδερφής Amina!», έγραψε η βασίλισσα Ράνια στην ανάρτησή της.

Πηγή: YOUWEEKLY

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