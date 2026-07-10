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VIDEO: Σάλος με ζευγάρι - Τους τσάκωσαν να επιδίδονται σε άσεμνες πράξεις σε πάρκινγκ εμπορικού κέντρου στην Τουρκία

 10.07.2026 - 19:00
VIDEO: Σάλος με ζευγάρι - Τους τσάκωσαν να επιδίδονται σε άσεμνες πράξεις σε πάρκινγκ εμπορικού κέντρου στην Τουρκία

Ένα βίντεο που κυκλοφορεί ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην Τουρκία. Οι εικόνες δείχνουν ένα ζευγάρι μέσα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο, σε κλειστό πάρκινγκ εμπορικού κέντρου στην περιοχή Καρτάλ της Κωνσταντινούπολης, να φέρεται να επιδίδεται σε άσεμνες πράξεις, πριν γίνει αντιληπτό από πολίτες που βρίσκονταν στο σημείο.

Το περιστατικό δεν έμεινε μόνο στην παρέμβαση των περαστικών. Καταγράφηκε με κινητό τηλέφωνο, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο και μέσα σε λίγες ώρες προκάλεσε χιλιάδες σχόλια, με την υπόθεση να ανοίγει παράλληλα συζήτηση όχι μόνο για τη συμπεριφορά του ζευγαριού, αλλά και για τα όρια της δημόσιας έκθεσης και της ιδιωτικότητας.

«Έρχεται η αστυνομία, τι κάνετε;»

Σύμφωνα με τον τουρκικό ειδησεογραφικό ιστότοπο haberler.com, το ασημί αυτοκίνητο ήταν σταθμευμένο στο κλειστό πάρκινγκ εμπορικού κέντρου όταν περαστικοί αντιλήφθηκαν τι συνέβαινε στο εσωτερικό του.

Μία γυναίκα πλησίασε το όχημα κρατώντας το κινητό της τηλέφωνο και άρχισε να καταγράφει το περιστατικό, φωνάζοντας προς τους επιβάτες: «Έρχεται η αστυνομία!».

Στη συνέχεια άνοιξε την πόρτα του αυτοκινήτου και ακούγεται να λέει: «Τι κάνετε; Τι κάνετε μέσα στο αυτοκίνητο;», ενώ ένας ακόμη πολίτης επαναλαμβάνει: «Ντροπή σας, ντροπή σας», εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκειά του για όσα αντίκρισε.

Αιφνιδιασμένοι από την παρουσία των πολιτών και το γεγονός ότι βιντεοσκοπούνταν, οι δύο επιβαίνοντες έκλεισαν γρήγορα την πόρτα του οχήματος και αποχώρησαν από το πάρκινγκ.

Το βίντεο άνοιξε μια δεύτερη συζήτηση

Το υλικό διαδόθηκε γρήγορα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συγκεντρώνοντας πλήθος αντιδράσεων και σχολίων.

Αν και οι σεξουαλικές πράξεις σε δημόσιους χώρους απαγορεύονται και μπορούν να επιφέρουν κυρώσεις, ανάλογα με το νομικό πλαίσιο κάθε χώρας, πολλοί χρήστες στάθηκαν σε μια διαφορετική πτυχή της υπόθεσης.

Η δημοσιοποίηση του βίντεο προκάλεσε προβληματισμό σχετικά με το κατά πόσο η καταγραφή και η δημόσια έκθεση μιας τόσο προσωπικής στιγμής, ακόμη και όταν αφορά μια παράνομη πράξη, αποτελεί επίσης ζήτημα που εγείρει ηθικά και νομικά ερωτήματα.

ΠΗΓΗ: Gazzetta.gr

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