VIDEO: Σάλος με ζευγάρι - Τους τσάκωσαν να επιδίδονται σε άσεμνες πράξεις σε πάρκινγκ εμπορικού κέντρου στην Τουρκία

Το περιστατικό δεν έμεινε μόνο στην παρέμβαση των περαστικών. Καταγράφηκε με κινητό τηλέφωνο, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο και μέσα σε λίγες ώρες προκάλεσε χιλιάδες σχόλια, με την υπόθεση να ανοίγει παράλληλα συζήτηση όχι μόνο για τη συμπεριφορά του ζευγαριού, αλλά και για τα όρια της δημόσιας έκθεσης και της ιδιωτικότητας.

«Έρχεται η αστυνομία, τι κάνετε;»

Σύμφωνα με τον τουρκικό ειδησεογραφικό ιστότοπο haberler.com, το ασημί αυτοκίνητο ήταν σταθμευμένο στο κλειστό πάρκινγκ εμπορικού κέντρου όταν περαστικοί αντιλήφθηκαν τι συνέβαινε στο εσωτερικό του.

Μία γυναίκα πλησίασε το όχημα κρατώντας το κινητό της τηλέφωνο και άρχισε να καταγράφει το περιστατικό, φωνάζοντας προς τους επιβάτες: «Έρχεται η αστυνομία!».

Στη συνέχεια άνοιξε την πόρτα του αυτοκινήτου και ακούγεται να λέει: «Τι κάνετε; Τι κάνετε μέσα στο αυτοκίνητο;», ενώ ένας ακόμη πολίτης επαναλαμβάνει: «Ντροπή σας, ντροπή σας», εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκειά του για όσα αντίκρισε.

Αιφνιδιασμένοι από την παρουσία των πολιτών και το γεγονός ότι βιντεοσκοπούνταν, οι δύο επιβαίνοντες έκλεισαν γρήγορα την πόρτα του οχήματος και αποχώρησαν από το πάρκινγκ.

İstanbul'da bir AVM otoparkında araçta uygunsuz davranışlarda bulunan kişileri kayda alan kadın:



"Terbiyesizler, bekleyin polis gelecek. Siz burayı ne sandınız?" pic.twitter.com/Mau6cu2gHG — Boşuna Tıklama (@bosunatiklama) July 7, 2026

Το βίντεο άνοιξε μια δεύτερη συζήτηση

Το υλικό διαδόθηκε γρήγορα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συγκεντρώνοντας πλήθος αντιδράσεων και σχολίων.

Αν και οι σεξουαλικές πράξεις σε δημόσιους χώρους απαγορεύονται και μπορούν να επιφέρουν κυρώσεις, ανάλογα με το νομικό πλαίσιο κάθε χώρας, πολλοί χρήστες στάθηκαν σε μια διαφορετική πτυχή της υπόθεσης.

Η δημοσιοποίηση του βίντεο προκάλεσε προβληματισμό σχετικά με το κατά πόσο η καταγραφή και η δημόσια έκθεση μιας τόσο προσωπικής στιγμής, ακόμη και όταν αφορά μια παράνομη πράξη, αποτελεί επίσης ζήτημα που εγείρει ηθικά και νομικά ερωτήματα.

ΠΗΓΗ: Gazzetta.gr