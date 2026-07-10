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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πρόγνωση καιρού: Ανεβαίνει στους 38 βαθμούς ο υδράργυρος - Αυτή την ημέρα έρχεται άνοδος στην θερμοκρασία

 10.07.2026 - 19:26
Πρόγνωση καιρού: Ανεβαίνει στους 38 βαθμούς ο υδράργυρος - Αυτή την ημέρα έρχεται άνοδος στην θερμοκρασία

Εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο τοπικά θα εμφανίζονται παροδικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, κυρίως στα δυτικά και στα βόρεια παράλια. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες, ενδέχεται τοπικά να σχηματιστεί χαμηλή νέφωση και αραιή ομίχλη ή ομίχλη, ιδιαίτερα σε ανατολικές και νοτιοανατολικές περιοχές. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί και τοπικά μεταβλητοί, ασθενείς, 3 μποφόρ και παροδικά αρχικά μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα καταστεί ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 21 στα παράλια και γύρω στους 17 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που το απόγευμα στα ορεινά και στο εσωτερικό θα εμφανιστούν πρόσκαιρα τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Τις πρώτες πρωινές ώρες, δεν αποκλείεται να παρατηρηθεί τοπικά αυξημένη χαμηλή νέφωση ή και αραιή ομίχλη. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητοί, ασθενείς, 3 μποφόρ, για να καταστούν αργότερα κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και παροδικά στα προσήνεμα παράλια μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 38 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 33 στα νοτιοανατολικά, στα ανατολικά και στα βόρεια παράλια, γύρω στους 31 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 28 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο αργότερα ενδέχεται τοπικά να σχηματιστεί αυξημένη χαμηλή νέφωση ή και αραιή ομίχλη. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί και τοπικά μεταβλητοί, ασθενείς, 3 μποφόρ και παροδικά αρχικά μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα καταστεί ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη.

Την Κυριακή, τη Δευτέρα και την Τρίτη ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος, παρόλο που τοπικά το απόγευμα θα εμφανίζονται πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις.

Η θερμοκρασία την Κυριακή θα σημειώσει μικρή άνοδο, παραμένοντας στα ίδια περίπου επίπεδα μέχρι και την Τρίτη, για να κυμανθεί έτσι πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.

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