Θλίψη: «Έφυγε» νωρίς 51χρονος στην Κύπρο - Πότε θα γίνει η κηδεία - Δείτε φωτογραφία

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί το Σάββατο 11 Ιουλίου 2026, στις 09:30, στον Ιερό Ναό Αγίου Κοσμά Αιτωλού στη Λεμεσό.

Η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο κοιμητήριο Σφαλαγγιώτισσας, στη Λεμεσό.

Η οικογένεια παρακαλεί, αντί στεφάνων, όπως γίνονται εισφορές προς τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Καρκινοπαθών και Φίλων (ΠΑΣΥΚΑΦ), και τον Σύνδεσμο Φίλων Ιδρύματος «ΘΕΟΤΟΚΟΣ».