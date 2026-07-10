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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΥΠΕΞ: Καταδικάζει το «μνημόνιο» Τουρκίας-ψευδοκράτους για αγωγό αερίου - «Παραβίαση κυριαρχίας ΚΔ»

 10.07.2026 - 19:59
ΥΠΕΞ: Καταδικάζει το «μνημόνιο» Τουρκίας-ψευδοκράτους για αγωγό αερίου - «Παραβίαση κυριαρχίας ΚΔ»

Το Υπουργείο Εξωτερικών καταδικάζει την υπογραφή του παράνομου «μνημονίου συναντίληψης» μεταξύ Τουρκίας-κατεχομένων για την κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού φυσικού αερίου, ο οποίος θα συνδέει την Τουρκία με τις κατεχόμενες περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Το εν λόγω «μνημόνιο», αναφέρει σε ανακοίνωση, που υπεγράφη κατά την παράνομη επίσκεψη του Αντιπροέδρου της Τουρκίας Τζεβντέτ Γιλμάζ στα κατεχόμενα, αποτελεί «ακόμη μια έκφανση της αναθεωρητικής πολιτικής της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο και εντάσσεται στις συνεχιζόμενες προσπάθειες εδραίωσης των τετελεσμένων της κατοχής και της περαιτέρω ενσωμάτωσης των κατεχομένων στην Τουρκία».

Βάσει του Διεθνούς Δικαίου, τονίζει, συμπεριλαμβανομένης της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, η μονομερής ανάπτυξη ενεργειακών υποδομών και η προώθηση έργων στρατηγικής σημασίας, τόσο επί του εδάφους όσο και στις θαλάσσιες ζώνες της Κυπριακής Δημοκρατίας, χωρίς την άδεια της Κυπριακής Δημοκρατίας, συνιστά παραβίαση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της.

«Η Τουρκία, ως κατοχική δύναμη, φέρει πλήρη ευθύνη για τις ενέργειες που λαμβάνουν χώρα στις κατεχόμενες περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας», αναφέρει.

Η Κυπριακή Δημοκρατία, προσθέτει το Υπουργείο Εξωτερικών, «καταγγέλλει την Τουρκία για τις νέες παράνομες ενέργειες της και θα συνεχίσει να το πράττει στα διεθνή φόρα, απαιτώντας όπως η Τουρκία επιδείξει επιτέλους σεβασμό προς το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένης της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, καθώς και τα σχετικά Ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών».

Το Υπουργείο Εξωτερικών επισημαίνει ότι η Κυπριακή Δημοκρατία θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τα νόμιμα δικαιώματά της, εντείνοντας τις προσπάθειές της σε νομικό, πολιτικό και διπλωματικό επίπεδο, στη βάση του Διεθνούς και του Ευρωπαϊκού Δικαίου, σε όλους τους αρμόδιους Οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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