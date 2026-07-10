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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στο σκοτάδι «βυθίστηκαν» διάφορες περιοχές ανά το Παγκύπριο - Τι συνέβη

 10.07.2026 - 20:40
Στο σκοτάδι «βυθίστηκαν» διάφορες περιοχές ανά το Παγκύπριο - Τι συνέβη

Την Παρασκευή, η ώρα 20:10 σημειώθηκε τεχνική βλάβη στο Σύστημα Παραγωγής, που είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια της Μονάδας Παραγωγής ΑΤ/Σ 1 στον Ηλεκτροπαραγωγό Σταθμό Βασιλικού φορτισμένη στα 60 MW με επακόλουθο την απόρριψη καταναλωτικού φορτίου σε διάφορες περιοχές της Κύπρου, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ).

«Καταβάλλονται συνεχείς προσπάθειες για αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός των επόμενων 20 λεπτών», καταλήγει η ανακοίνωση.

«Λόγω βλάβης στο σύστημα παραγωγής της ΑΗΚ έχει διακοπεί η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σε πολλές περιοχές παγκύπρια», αναφέρεται και σε αυτόματο τηλεφωνικό μήνυμα της ΑΗΚ ενώ προστίθεται ότι «επιλαμβάνεται της βλάβης». 

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

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