Στο σκοτάδι «βυθίστηκαν» διάφορες περιοχές ανά το Παγκύπριο - Τι συνέβη

«Καταβάλλονται συνεχείς προσπάθειες για αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός των επόμενων 20 λεπτών», καταλήγει η ανακοίνωση.

«Λόγω βλάβης στο σύστημα παραγωγής της ΑΗΚ έχει διακοπεί η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σε πολλές περιοχές παγκύπρια», αναφέρεται και σε αυτόματο τηλεφωνικό μήνυμα της ΑΗΚ ενώ προστίθεται ότι «επιλαμβάνεται της βλάβης».

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ