VIDEO: Στιγμές τρόμου σε πτήση - Έσπασε το παράθυρο και επιβάτης βγήκε στον αέρα

Η αεροπορική εταιρεία ανέφερε ότι ένας επιβάτης έλαβε ιατρική βοήθεια, χωρίς να διευκρινίσει τις συνθήκες του τραυματισμού του.

Σύμφωνα με τοπικά ελληνικά ΜΜΕ και δύο πηγές του Reuters με γνώση του περιστατικού, τμήμα του κινητήρα φέρεται να αποκολλήθηκε και να έπληξε το παράθυρο, προκαλώντας αποσυμπίεση της καμπίνας. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο επιβάτης παρασύρθηκε μερικώς προς το ανοικτό παράθυρο. Η εκδοχή αυτή δεν έχει επιβεβαιωθεί από τη Ryanair.

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι το αεροσκάφος επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη όταν «παράθυρο επιβάτη αποκολλήθηκε εν πτήσει», προσθέτοντας ότι προσγειώθηκε κανονικά και οι επιβάτες επέστρεψαν στον τερματικό σταθμό.

Βίντεο που αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δεν έχουν επαληθευτεί δείχνουν σπασμένο παράθυρο και μάσκες οξυγόνου να κρέμονται από την οροφή της καμπίνας.

Σύμφωνα με στοιχεία της FlightRadar24, το αεροσκάφος τύπου Boeing 737 NG είχε επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη και το βράδυ της Πέμπτης, λίγο μετά την απογείωσή του με προορισμό το Σαράγεβο, χωρίς να έχει διευκρινιστεί ο λόγος.

Το αεροσκάφος παρέμενε καθηλωμένο στη Θεσσαλονίκη, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για τα αίτια του περιστατικού.

ΚΥΠΕ