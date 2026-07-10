Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΕλλάδαVIDEO: Στιγμές τρόμου σε πτήση - Έσπασε το παράθυρο και επιβάτης βγήκε στον αέρα
ΕΛΛΑΔΑ

VIDEO: Στιγμές τρόμου σε πτήση - Έσπασε το παράθυρο και επιβάτης βγήκε στον αέρα

 10.07.2026 - 20:28
VIDEO: Στιγμές τρόμου σε πτήση - Έσπασε το παράθυρο και επιβάτης βγήκε στον αέρα

Πτήση της Ryanair από τη Θεσσαλονίκη με προορισμό το Μέμινγκεν της Γερμανίας επέστρεψε εκτάκτως στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» την Παρασκευή, μετά την αποκόλληση παραθύρου εν πτήσει, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί επιβάτης.

Η αεροπορική εταιρεία ανέφερε ότι ένας επιβάτης έλαβε ιατρική βοήθεια, χωρίς να διευκρινίσει τις συνθήκες του τραυματισμού του.

Σύμφωνα με τοπικά ελληνικά ΜΜΕ και δύο πηγές του Reuters με γνώση του περιστατικού, τμήμα του κινητήρα φέρεται να αποκολλήθηκε και να έπληξε το παράθυρο, προκαλώντας αποσυμπίεση της καμπίνας. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο επιβάτης παρασύρθηκε μερικώς προς το ανοικτό παράθυρο. Η εκδοχή αυτή δεν έχει επιβεβαιωθεί από τη Ryanair.

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι το αεροσκάφος επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη όταν «παράθυρο επιβάτη αποκολλήθηκε εν πτήσει», προσθέτοντας ότι προσγειώθηκε κανονικά και οι επιβάτες επέστρεψαν στον τερματικό σταθμό.

Βίντεο που αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δεν έχουν επαληθευτεί δείχνουν σπασμένο παράθυρο και μάσκες οξυγόνου να κρέμονται από την οροφή της καμπίνας.

Σύμφωνα με στοιχεία της FlightRadar24, το αεροσκάφος τύπου Boeing 737 NG είχε επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη και το βράδυ της Πέμπτης, λίγο μετά την απογείωσή του με προορισμό το Σαράγεβο, χωρίς να έχει διευκρινιστεί ο λόγος.

Το αεροσκάφος παρέμενε καθηλωμένο στη Θεσσαλονίκη, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για τα αίτια του περιστατικού.

ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Θλίψη: «Έφυγε» νωρίς 51χρονος στην Κύπρο - Πότε θα γίνει η κηδεία - Δείτε φωτογραφία
VIDEO: Σάλος με ζευγάρι - Τους τσάκωσαν να επιδίδονται σε άσεμνες πράξεις σε πάρκινγκ εμπορικού κέντρου στην Τουρκία
Baby boom στη showbiz - Πασίγνωστο ζευγάρι ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη του
Καταζητείται 30χρονος για τα σοβαρά επεισόδια στη Ξυλοφάγου - Στη δημοσιότητα η φωτογραφία του
Συγκλονιστική ιστορία αφοσίωσης: Ξύπνησε τον σύζυγό της από 7ετές κώμα δαγκώνοντας τα δάχτυλά του

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

ΥΠΕΞ: Καταδικάζει το «μνημόνιο» Τουρκίας-ψευδοκράτους για αγωγό αερίου - «Παραβίαση κυριαρχίας ΚΔ»

 10.07.2026 - 19:59
Επόμενο άρθρο

Στο σκοτάδι «βυθίστηκαν» διάφορες περιοχές ανά το Παγκύπριο - Τι συνέβη

 10.07.2026 - 20:40
Διαφάνεια, αμεροληψία και δημόσια λογοδοσία: Τα ερωτήματα που ανακύπτουν γύρω από την επιλογή της επικεφαλής της έρευνας για το «Κράτος Μαφία»

Διαφάνεια, αμεροληψία και δημόσια λογοδοσία: Τα ερωτήματα που ανακύπτουν γύρω από την επιλογή της επικεφαλής της έρευνας για το «Κράτος Μαφία»

Η εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς δεν εξαρτάται μόνο από το τελικό αποτέλεσμα μιας έρευνας αλλά, πρωτίστως, από την πεποίθηση ότι κάθε στάδιο της διαδικασίας πραγματοποιήθηκε με απόλυτη ανεξαρτησία, διαφάνεια και αντικειμενικότητα. Όταν πρόκειται για υποθέσεις που προκαλούν έντονο δημόσιο ενδιαφέρον και απασχολούν την κυπριακή κοινωνία, η ανάγκη αυτή καθίσταται ακόμη πιο επιτακτική.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Διαφάνεια, αμεροληψία και δημόσια λογοδοσία: Τα ερωτήματα που ανακύπτουν γύρω από την επιλογή της επικεφαλής της έρευνας για το «Κράτος Μαφία»

Διαφάνεια, αμεροληψία και δημόσια λογοδοσία: Τα ερωτήματα που ανακύπτουν γύρω από την επιλογή της επικεφαλής της έρευνας για το «Κράτος Μαφία»

  •  10.07.2026 - 13:28
ΥΠΕΞ: Καταδικάζει το «μνημόνιο» Τουρκίας-ψευδοκράτους για αγωγό αερίου - «Παραβίαση κυριαρχίας ΚΔ»

ΥΠΕΞ: Καταδικάζει το «μνημόνιο» Τουρκίας-ψευδοκράτους για αγωγό αερίου - «Παραβίαση κυριαρχίας ΚΔ»

  •  10.07.2026 - 19:59
Κλιμακώνεται η σύγκρουση κυβέρνησης και ΔΗΣΥ με φόντο το Υφυπουργείο Ευρωπαϊκών Θεμάτων - Νέα πυρά από Κουλλά

Κλιμακώνεται η σύγκρουση κυβέρνησης και ΔΗΣΥ με φόντο το Υφυπουργείο Ευρωπαϊκών Θεμάτων - Νέα πυρά από Κουλλά

  •  10.07.2026 - 18:06
«Καμπανάκι» Επ. Διοικήσεως για χρόνιες καθυστερήσεις στο Υφυπουργείο Πρόνοιας - Υποθέσεις εκκρεμούν έως και τρία χρόνια

«Καμπανάκι» Επ. Διοικήσεως για χρόνιες καθυστερήσεις στο Υφυπουργείο Πρόνοιας - Υποθέσεις εκκρεμούν έως και τρία χρόνια

  •  10.07.2026 - 17:46
Ευθείες βολές Λετυμπιώτη σε ΔΗΣΥ - «Ας συνεννοηθούν μεταξύ τους, η σιωπή της Αννίτας θα αποτελεί πολιτική απάντηση»

Ευθείες βολές Λετυμπιώτη σε ΔΗΣΥ - «Ας συνεννοηθούν μεταξύ τους, η σιωπή της Αννίτας θα αποτελεί πολιτική απάντηση»

  •  10.07.2026 - 12:56
Υπόθεση Στυλιανού: Αποκαλύψεις από μάρτυρα - «Υπήρχαν ενδείξεις για διάταγμα απομάκρυνσης του από το οικογενειακό περιβάλλον»

Υπόθεση Στυλιανού: Αποκαλύψεις από μάρτυρα - «Υπήρχαν ενδείξεις για διάταγμα απομάκρυνσης του από το οικογενειακό περιβάλλον»

  •  10.07.2026 - 16:51
Με εκρηκτικά και drones σχεδίαζαν να δολοφονήσουν Τραμπ και Βανς στον Λευκό Οίκο - Συνωμοσία 8 ατόμων εξάρθρωσε το FBI

Με εκρηκτικά και drones σχεδίαζαν να δολοφονήσουν Τραμπ και Βανς στον Λευκό Οίκο - Συνωμοσία 8 ατόμων εξάρθρωσε το FBI

  •  10.07.2026 - 17:20
Ιδού τα αποτελέσματα των γραπτών εξετάσεων για νέους Αστυνομικούς – Κατάλογος Επιτυχόντων Υποψηφίων

Ιδού τα αποτελέσματα των γραπτών εξετάσεων για νέους Αστυνομικούς – Κατάλογος Επιτυχόντων Υποψηφίων

  •  10.07.2026 - 13:24

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα