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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Εξέλιξη: Ύποπτοι για απόπειρα ληστείας χρυσοχοείου αλλά και τράπεζας οι δύο συλληφθέντες

 10.07.2026 - 21:31
Εξέλιξη: Ύποπτοι για απόπειρα ληστείας χρυσοχοείου αλλά και τράπεζας οι δύο συλληφθέντες

Στοιχεία που προέκυψαν κατά τη διάρκεια των ερευνών του ΤΑΕ Λάρνακας συνδέουν τους δύο υπόπτους, οι οποίοι κρατούνται ήδη για υπόθεση απόπειρας ληστείας σε χρυσοχοείο, και με την απόπειρα ληστείας σε τραπεζικό υποκατάστημα στο Κίτι.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο των ανακρίσεων και εξετάσεων για την υπόθεση του χρυσοχοείου, εξασφαλίστηκε μαρτυρία που φέρεται να εμπλέκει τα ίδια πρόσωπα και στη συγκεκριμένη υπόθεση απόπειρας ληστείας τράπεζας.

Με βάση τα νέα στοιχεία, εκδόθηκαν σε βάρος τους δικαστικά εντάλματα σύλληψης.

Όπως προκύπτει από την έρευνα, τα πρόσωπα που συνελήφθησαν για την απόπειρα ληστείας στο χρυσοχοείο της Λάρνακας είναι τα ίδια που φέρονται να επιχείρησαν, πριν από λίγο καιρό, να ληστέψουν τράπεζα στο Κίτι, χωρίς να ολοκληρώσουν την πράξη τους.

Οι εξετάσεις του ΤΑΕ Λάρνακας συνεχίζονται για τη διαλεύκανση όλων των πτυχών των δύο υποθέσεων.

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