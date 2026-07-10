Εσπευσμένα στο νοσοκομείο ο Ερχιουρμάν - Ένιωσε αδιαθεσία

Σύμφωνα με ανακοίνωση της «προεδρίας», ο κ. Έρχιουρμαν παρουσίασε αδιαθεσία λόγω χαμηλής αρτηριακής πίεσης, ενώ συμμετείχε σε εκδήλωση στο παλαιό κτήριο της «προεδρίας». Για προληπτικούς λόγους μεταφέρθηκε στην καρδιολογική κλινική του «νοσοκομείου» της κατεχόμενης Λευκωσίας. Η γενική κατάσταση της υγείας του είναι καλή, ενώ συνεχίζονται οι περαιτέρω εξετάσεις και η παρακολούθησή του.

Νωρίτερα, ο τουρκοκυπριακός ηλεκτρονικόςΤύπος μετέδωσε ότι ο Τουρκοκύπριος ηγέτης αισθάνθηκε αδιαθεσία κατά τη διάρκεια των εγκαινίων της έκθεσης «Η ζωγραφική στη δημόσια μνήμη».

Η αδιαθεσία εκδηλώθηκε στη διάρκεια δεξίωσης, την οποία παρέθεταν ο κ. Έρχιουρμαν και η σύζυγός του, Νιλντέν Μπεκτάς Έρχιουρμαν. Στον χώρο κλήθηκε ασθενοφόρο και, μετά την παροχή πρώτων βοηθειών από το ιατρικό προσωπικό, διακομίστηκε στο νοσοκομείο.

ΚΥΠΕ