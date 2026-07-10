Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΕσπευσμένα στο νοσοκομείο ο Ερχιουρμάν - Ένιωσε αδιαθεσία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εσπευσμένα στο νοσοκομείο ο Ερχιουρμάν - Ένιωσε αδιαθεσία

 10.07.2026 - 22:00
Εσπευσμένα στο νοσοκομείο ο Ερχιουρμάν - Ένιωσε αδιαθεσία

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε το βράδυ της Παρασκευής ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, Τουφάν Έρχιουρμαν, έπειτα από αδιαθεσία που παρουσίασε κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στην κατεχόμενη Λευκωσία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της «προεδρίας», ο κ. Έρχιουρμαν παρουσίασε αδιαθεσία λόγω χαμηλής αρτηριακής πίεσης, ενώ συμμετείχε σε εκδήλωση στο παλαιό κτήριο της «προεδρίας». Για προληπτικούς λόγους μεταφέρθηκε στην καρδιολογική κλινική του «νοσοκομείου» της κατεχόμενης Λευκωσίας. Η γενική κατάσταση της υγείας του είναι καλή, ενώ συνεχίζονται οι περαιτέρω εξετάσεις και η παρακολούθησή του.

Νωρίτερα, ο τουρκοκυπριακός ηλεκτρονικόςΤύπος μετέδωσε ότι ο Τουρκοκύπριος ηγέτης αισθάνθηκε αδιαθεσία κατά τη διάρκεια των εγκαινίων της έκθεσης «Η ζωγραφική στη δημόσια μνήμη».

Η αδιαθεσία εκδηλώθηκε στη διάρκεια δεξίωσης, την οποία παρέθεταν ο κ. Έρχιουρμαν και η σύζυγός του, Νιλντέν Μπεκτάς Έρχιουρμαν. Στον χώρο κλήθηκε ασθενοφόρο και, μετά την παροχή πρώτων βοηθειών από το ιατρικό προσωπικό, διακομίστηκε στο νοσοκομείο.

ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Θλίψη: «Έφυγε» νωρίς 51χρονος στην Κύπρο - Πότε θα γίνει η κηδεία - Δείτε φωτογραφία
VIDEO: Σάλος με ζευγάρι - Τους τσάκωσαν να επιδίδονται σε άσεμνες πράξεις σε πάρκινγκ εμπορικού κέντρου στην Τουρκία
Baby boom στη showbiz - Πασίγνωστο ζευγάρι ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη του
Σοκάρει η καταγγελία μητέρας για εξωφρενικό παρκάρισμα αυτοκινήτου - «Δεν είχα άλλη επιλογή»
VIDEO: Στιγμές τρόμου σε πτήση - Έσπασε το παράθυρο και επιβάτης βγήκε στον αέρα

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

VIDEO: Τους συγκίνησε όλους νεαρή στην Κύπρο - Η μικρή αλλά απίστευτη της πράξη που έκανε τη διαφορά

 10.07.2026 - 21:48
Επόμενο άρθρο

Παραλίγο τραγωδία: Δεν θα πιστέψετε τι φόρτωσε στο αυτοκίνητο και έγινε viral - Δείτε φωτογραφία

 10.07.2026 - 22:28
Διαφάνεια, αμεροληψία και δημόσια λογοδοσία: Τα ερωτήματα που ανακύπτουν γύρω από την επιλογή της επικεφαλής της έρευνας για το «Κράτος Μαφία»

Διαφάνεια, αμεροληψία και δημόσια λογοδοσία: Τα ερωτήματα που ανακύπτουν γύρω από την επιλογή της επικεφαλής της έρευνας για το «Κράτος Μαφία»

Η εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς δεν εξαρτάται μόνο από το τελικό αποτέλεσμα μιας έρευνας αλλά, πρωτίστως, από την πεποίθηση ότι κάθε στάδιο της διαδικασίας πραγματοποιήθηκε με απόλυτη ανεξαρτησία, διαφάνεια και αντικειμενικότητα. Όταν πρόκειται για υποθέσεις που προκαλούν έντονο δημόσιο ενδιαφέρον και απασχολούν την κυπριακή κοινωνία, η ανάγκη αυτή καθίσταται ακόμη πιο επιτακτική.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Διαφάνεια, αμεροληψία και δημόσια λογοδοσία: Τα ερωτήματα που ανακύπτουν γύρω από την επιλογή της επικεφαλής της έρευνας για το «Κράτος Μαφία»

Διαφάνεια, αμεροληψία και δημόσια λογοδοσία: Τα ερωτήματα που ανακύπτουν γύρω από την επιλογή της επικεφαλής της έρευνας για το «Κράτος Μαφία»

  •  10.07.2026 - 13:28
ΥΠΕΞ: Καταδικάζει το «μνημόνιο» Τουρκίας-ψευδοκράτους για αγωγό αερίου - «Παραβίαση κυριαρχίας ΚΔ»

ΥΠΕΞ: Καταδικάζει το «μνημόνιο» Τουρκίας-ψευδοκράτους για αγωγό αερίου - «Παραβίαση κυριαρχίας ΚΔ»

  •  10.07.2026 - 19:59
Λετυμπιώτης: Μπορούμε να αισιοδοξούμε για την Κύπρο που χτίζουμε

Λετυμπιώτης: Μπορούμε να αισιοδοξούμε για την Κύπρο που χτίζουμε

  •  10.07.2026 - 22:54
Εξέλιξη: Ύποπτοι για απόπειρα ληστείας χρυσοχοείου αλλά και τράπεζας οι δύο συλληφθέντες

Εξέλιξη: Ύποπτοι για απόπειρα ληστείας χρυσοχοείου αλλά και τράπεζας οι δύο συλληφθέντες

  •  10.07.2026 - 21:31
Κλιμακώνεται η σύγκρουση κυβέρνησης και ΔΗΣΥ με φόντο το Υφυπουργείο Ευρωπαϊκών Θεμάτων - Νέα πυρά από Κουλλά

Κλιμακώνεται η σύγκρουση κυβέρνησης και ΔΗΣΥ με φόντο το Υφυπουργείο Ευρωπαϊκών Θεμάτων - Νέα πυρά από Κουλλά

  •  10.07.2026 - 18:06
«Καμπανάκι» Επ. Διοικήσεως για χρόνιες καθυστερήσεις στο Υφυπουργείο Πρόνοιας - Υποθέσεις εκκρεμούν έως και τρία χρόνια

«Καμπανάκι» Επ. Διοικήσεως για χρόνιες καθυστερήσεις στο Υφυπουργείο Πρόνοιας - Υποθέσεις εκκρεμούν έως και τρία χρόνια

  •  10.07.2026 - 17:46
Υπόθεση Στυλιανού: Αποκαλύψεις από μάρτυρα - «Υπήρχαν ενδείξεις για διάταγμα απομάκρυνσης του από το οικογενειακό περιβάλλον»

Υπόθεση Στυλιανού: Αποκαλύψεις από μάρτυρα - «Υπήρχαν ενδείξεις για διάταγμα απομάκρυνσης του από το οικογενειακό περιβάλλον»

  •  10.07.2026 - 16:51
Εσπευσμένα στο νοσοκομείο ο Ερχιουρμάν - Ένιωσε αδιαθεσία

Εσπευσμένα στο νοσοκομείο ο Ερχιουρμάν - Ένιωσε αδιαθεσία

  •  10.07.2026 - 22:00

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα