Εσπευσμένα στο νοσοκομείο ο Ερχιουρμάν - Ένιωσε αδιαθεσία

Διαφάνεια, αμεροληψία και δημόσια λογοδοσία: Τα ερωτήματα που ανακύπτουν γύρω από την επιλογή της επικεφαλής της έρευνας για το «Κράτος Μαφία»
Η εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς δεν εξαρτάται μόνο από το τελικό αποτέλεσμα μιας έρευνας αλλά, πρωτίστως, από την πεποίθηση ότι κάθε στάδιο της διαδικασίας πραγματοποιήθηκε με απόλυτη ανεξαρτησία, διαφάνεια και αντικειμενικότητα. Όταν πρόκειται για υποθέσεις που προκαλούν έντονο δημόσιο ενδιαφέρον και απασχολούν την κυπριακή κοινωνία, η ανάγκη αυτή καθίσταται ακόμη πιο επιτακτική.