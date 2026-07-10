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ΠΑΡΑ-THEMA

Παραλίγο τραγωδία: Δεν θα πιστέψετε τι φόρτωσε στο αυτοκίνητο και έγινε viral - Δείτε φωτογραφία

 10.07.2026 - 22:28
Παραλίγο τραγωδία: Δεν θα πιστέψετε τι φόρτωσε στο αυτοκίνητο και έγινε viral - Δείτε φωτογραφία

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μια φωτογραφία που απεικονίζει παλαιού τύπου όχημα να μεταφέρει μεγάλο αριθμό μεταλλικών αντικειμένων στο πίσω μέρος του.

Στην εικόνα διακρίνονται μακριές μεταλλικές δοκοί και άλλα υλικά να προεξέχουν από το πίσω μέρος του αυτοκινήτου, γεγονός που τράβηξε την προσοχή των χρηστών και οδήγησε στη γρήγορη διάδοση της ανάρτησης. Το στιγμιότυπο συνοδεύεται από χιουμοριστικό σχόλιο, ενισχύοντας τον viral χαρακτήρα του.

Πολλοί χρήστες εξέφρασαν ανησυχία για τον τρόπο μεταφοράς του φορτίου, επισημαίνοντας ότι η ασφαλής στερέωση και μεταφορά αντικειμένων που προεξέχουν από ένα όχημα είναι ιδιαίτερα σημαντική για την οδική ασφάλεια.

Μπορεί να είναι εικόνα κείμενο που λέει "a. CYPRUS CYPRUS ρε"

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