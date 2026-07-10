Παραλίγο τραγωδία: Δεν θα πιστέψετε τι φόρτωσε στο αυτοκίνητο και έγινε viral - Δείτε φωτογραφία

Στην εικόνα διακρίνονται μακριές μεταλλικές δοκοί και άλλα υλικά να προεξέχουν από το πίσω μέρος του αυτοκινήτου, γεγονός που τράβηξε την προσοχή των χρηστών και οδήγησε στη γρήγορη διάδοση της ανάρτησης. Το στιγμιότυπο συνοδεύεται από χιουμοριστικό σχόλιο, ενισχύοντας τον viral χαρακτήρα του.

Πολλοί χρήστες εξέφρασαν ανησυχία για τον τρόπο μεταφοράς του φορτίου, επισημαίνοντας ότι η ασφαλής στερέωση και μεταφορά αντικειμένων που προεξέχουν από ένα όχημα είναι ιδιαίτερα σημαντική για την οδική ασφάλεια.