Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΛετυμπιώτης: Μπορούμε να αισιοδοξούμε για την Κύπρο που χτίζουμε
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λετυμπιώτης: Μπορούμε να αισιοδοξούμε για την Κύπρο που χτίζουμε

 10.07.2026 - 22:54
Λετυμπιώτης: Μπορούμε να αισιοδοξούμε για την Κύπρο που χτίζουμε

Μπορούμε να αισιοδοξούμε για την Κύπρο που χτίζουμε, ανέφερε απόψε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, κατά τον χαιρετισμό του σε εκδήλωση του Αθλητικού και Πνευματικού Ομίλου «Εθνικός» Δευτεράς εις μνήμη αποθανόντων μελών της οικογένειας Λεβέντη, στο οίκημα του ομίλου, στη Δευτερά.

«Ο Αναστάσιος, ο Χρήστος και ο Κωνσταντίνος Λεβέντης υπήρξαν άνθρωποι που αγάπησαν τον τόπο τους με πράξεις. Αντιλήφθηκαν την επιτυχία ως ευθύνη. Στήριξαν την παιδεία, τον πολιτισμό, την κοινωνία, τις κοινότητες, τον άνθρωπο», σημείωσε ο κ. Λετυμπιώτης.

«Και γι’ αυτό η προσφορά τους εξακολουθεί να μνημονεύεται με σεβασμό. Διότι η πραγματική ευεργεσία αφήνει ρίζες. Ρίζες που συνεχίζουν να δίνουν καρπούς πολλά χρόνια μετά», επεσήμανε.

«Υπάρχει μια φράση που συμπυκνώνει το βαθύτερο νόημα της προσφοράς: ‘’Ο άνθρωπος περνά από τον χρόνο. Η προσφορά του περνά στους ανθρώπους και συνεχίζει να ζει μέσα από αυτούς’’», τόνισε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, προσθέτοντας ότι «τιμούμε απόψε την προσφορά που γίνεται φως για άλλους, την πράξη που ξεπερνά εκείνον που την έκανε, το αποτύπωμα που μένει, όταν οι ευεργέτες φεύγουν, μα η ευεργεσία τους συνεχίζει να σηκώνει ανθρώπους, να στηρίζει όνειρα, να ανοίγει δρόμους».

«Η παρουσία απόψε του Προέδρου του Ιδρύματος Α. Γ. Λεβέντη προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στη σημερινή βραδιά. Είναι η ζωντανή συνέχεια ενός οράματος που πέρασε από γενιά σε γενιά, χωρίς να χάσει την ουσία του», είπε ο Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης. «Ένα όραμα που εξακολουθεί να υπηρετεί την παιδεία, τον πολιτισμό, την κοινωνική προσφορά και την Κύπρο. Με συνέπεια, με σεμνότητα και με την ευθύνη που συνοδεύει μια μεγάλη κληρονομιά», υπογράμμισε.

«Απόψε, όμως, το βλέμμα μας στρέφεται και στα παιδιά μας. Στους μαθητές και τις μαθήτριες που βραβεύονται για την προσπάθεια, την επιμονή, την αφοσίωσή τους», επεσήμανε. «Πίσω από κάθε διάκριση υπάρχει μια διαδρομή. Υπάρχουν ώρες μελέτης, αγωνίες, θυσίες, οικογένειες που στάθηκαν δίπλα τους, εκπαιδευτικοί που τους καθοδήγησαν, άνθρωποι που πίστεψαν στις δυνατότητές τους», συμπλήρωσε.

«Το ίδιο ισχύει και για τους νεαρούς αθλητές, τις ακαδημίες, τους προπονητές και όλους όσοι κρατούν ζωντανό το αθλητικό πνεύμα της Δευτεράς. Η κοινότητα αυτή έχει αναδείξει αθλητές και αθλήτριες που διακρίθηκαν, καταξιώθηκαν και τίμησαν τον τόπο τους», είπε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, τονίζοντας ότι «κάθε τέτοια πορεία αρχίζει συνήθως αθόρυβα. Σε ένα γήπεδο, σε μια προπόνηση, σε μια συμβουλή του προπονητή, σε μια οικογένεια που περιμένει στην κερκίδα, σε ένα παιδί που μαθαίνει να σηκώνεται μετά από κάθε δυσκολία».

Την ίδια ώρα, σημείωσε ότι «ένας τόπος προχωρά όταν ξέρει να τιμά εκείνους που πρόσφεραν, να στηρίζει εκείνους που προσπαθούν και να ανοίγει δρόμο σε εκείνους που έρχονται».

«Όσο υπάρχουν κοινότητες που θυμούνται, άνθρωποι που προσφέρουν και παιδιά που αγωνίζονται, μπορούμε να αισιοδοξούμε για την Κύπρο που χτίζουμε», κατέληξε.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Θλίψη: «Έφυγε» νωρίς 51χρονος στην Κύπρο - Πότε θα γίνει η κηδεία - Δείτε φωτογραφία
VIDEO: Σάλος με ζευγάρι - Τους τσάκωσαν να επιδίδονται σε άσεμνες πράξεις σε πάρκινγκ εμπορικού κέντρου στην Τουρκία
Baby boom στη showbiz - Πασίγνωστο ζευγάρι ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη του
Σοκάρει η καταγγελία μητέρας για εξωφρενικό παρκάρισμα αυτοκινήτου - «Δεν είχα άλλη επιλογή»
VIDEO: Στιγμές τρόμου σε πτήση - Έσπασε το παράθυρο και επιβάτης βγήκε στον αέρα

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Παραλίγο τραγωδία: Δεν θα πιστέψετε τι φόρτωσε στο αυτοκίνητο και έγινε viral - Δείτε φωτογραφία

 10.07.2026 - 22:28
Επόμενο άρθρο

Τρομερό βίντεο: Χαλαρός οδηγός βαν επεμβαίνει σε καταδίωξη της αστυνομίας και βοηθά στη σύλληψη

 10.07.2026 - 23:18
Διαφάνεια, αμεροληψία και δημόσια λογοδοσία: Τα ερωτήματα που ανακύπτουν γύρω από την επιλογή της επικεφαλής της έρευνας για το «Κράτος Μαφία»

Διαφάνεια, αμεροληψία και δημόσια λογοδοσία: Τα ερωτήματα που ανακύπτουν γύρω από την επιλογή της επικεφαλής της έρευνας για το «Κράτος Μαφία»

Η εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς δεν εξαρτάται μόνο από το τελικό αποτέλεσμα μιας έρευνας αλλά, πρωτίστως, από την πεποίθηση ότι κάθε στάδιο της διαδικασίας πραγματοποιήθηκε με απόλυτη ανεξαρτησία, διαφάνεια και αντικειμενικότητα. Όταν πρόκειται για υποθέσεις που προκαλούν έντονο δημόσιο ενδιαφέρον και απασχολούν την κυπριακή κοινωνία, η ανάγκη αυτή καθίσταται ακόμη πιο επιτακτική.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Διαφάνεια, αμεροληψία και δημόσια λογοδοσία: Τα ερωτήματα που ανακύπτουν γύρω από την επιλογή της επικεφαλής της έρευνας για το «Κράτος Μαφία»

Διαφάνεια, αμεροληψία και δημόσια λογοδοσία: Τα ερωτήματα που ανακύπτουν γύρω από την επιλογή της επικεφαλής της έρευνας για το «Κράτος Μαφία»

  •  10.07.2026 - 13:28
ΥΠΕΞ: Καταδικάζει το «μνημόνιο» Τουρκίας-ψευδοκράτους για αγωγό αερίου - «Παραβίαση κυριαρχίας ΚΔ»

ΥΠΕΞ: Καταδικάζει το «μνημόνιο» Τουρκίας-ψευδοκράτους για αγωγό αερίου - «Παραβίαση κυριαρχίας ΚΔ»

  •  10.07.2026 - 19:59
Λετυμπιώτης: Μπορούμε να αισιοδοξούμε για την Κύπρο που χτίζουμε

Λετυμπιώτης: Μπορούμε να αισιοδοξούμε για την Κύπρο που χτίζουμε

  •  10.07.2026 - 22:54
Εξέλιξη: Ύποπτοι για απόπειρα ληστείας χρυσοχοείου αλλά και τράπεζας οι δύο συλληφθέντες

Εξέλιξη: Ύποπτοι για απόπειρα ληστείας χρυσοχοείου αλλά και τράπεζας οι δύο συλληφθέντες

  •  10.07.2026 - 21:31
Κλιμακώνεται η σύγκρουση κυβέρνησης και ΔΗΣΥ με φόντο το Υφυπουργείο Ευρωπαϊκών Θεμάτων - Νέα πυρά από Κουλλά

Κλιμακώνεται η σύγκρουση κυβέρνησης και ΔΗΣΥ με φόντο το Υφυπουργείο Ευρωπαϊκών Θεμάτων - Νέα πυρά από Κουλλά

  •  10.07.2026 - 18:06
«Καμπανάκι» Επ. Διοικήσεως για χρόνιες καθυστερήσεις στο Υφυπουργείο Πρόνοιας - Υποθέσεις εκκρεμούν έως και τρία χρόνια

«Καμπανάκι» Επ. Διοικήσεως για χρόνιες καθυστερήσεις στο Υφυπουργείο Πρόνοιας - Υποθέσεις εκκρεμούν έως και τρία χρόνια

  •  10.07.2026 - 17:46
Υπόθεση Στυλιανού: Αποκαλύψεις από μάρτυρα - «Υπήρχαν ενδείξεις για διάταγμα απομάκρυνσης του από το οικογενειακό περιβάλλον»

Υπόθεση Στυλιανού: Αποκαλύψεις από μάρτυρα - «Υπήρχαν ενδείξεις για διάταγμα απομάκρυνσης του από το οικογενειακό περιβάλλον»

  •  10.07.2026 - 16:51
Εσπευσμένα στο νοσοκομείο ο Ερχιουρμάν - Ένιωσε αδιαθεσία

Εσπευσμένα στο νοσοκομείο ο Ερχιουρμάν - Ένιωσε αδιαθεσία

  •  10.07.2026 - 22:00

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα