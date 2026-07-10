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Τρομερό βίντεο: Χαλαρός οδηγός βαν επεμβαίνει σε καταδίωξη της αστυνομίας και βοηθά στη σύλληψη

 10.07.2026 - 23:18
Τρομερό βίντεο: Χαλαρός οδηγός βαν επεμβαίνει σε καταδίωξη της αστυνομίας και βοηθά στη σύλληψη

«Καμία δουλειά δεν είναι πολύ σπουδαία, καμία δουλειά δεν είναι πολύ ασήμαντη» είναι συνήθως το σύνθημα ενός ανθρώπου με βαν.

Όμως, ένας οδηγός στο Κεντ βρέθηκε να κάνει την πιο σπουδαία «δουλειά» της ζωής του, όταν αυθόρμητα προσέφερε μεταφορά σε έναν ένοπλο αστυνομικό που καταδίωκε έναν ύποπτο.

Βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία του Κεντ και έχει προβληθεί πάνω από 3 εκατομμύρια φορές στο διαδίκτυο δείχνει ένοπλους αστυνομικούς να καταδιώκουν έναν ύποπτο μετά από σοβαρή επίθεση που αναφέρθηκε στο Μάργκεϊτ λίγο πριν τη 13:00 (τοπική ώρα) στις 16 Ιουνίου, σημειώνει η Daily Mail.

Το χρονικό της ηρωικής παρέμβασης

Καθώς ο ύποπτος προσπαθεί να διαφύγει και τρέχει σε έναν δρόμο σε κατοικημένη περιοχή - αγνοώντας την απειλή του όπλου - οι αστυνομικοί με βαριά τακτική εξάρτυση δυσκολεύονται να τον προλάβουν. Ένας αστυνομικός στο πίσω μέρος της ομάδας βρίσκει μια απρόσμενη ευκαιρία όταν ένας απλός πολίτης σταματά δίπλα του με ένα μαύρο βαν σε κυκλικό κόμβο στην αρχή της οδού Τίβολι Ρόουντ, στο νότιο τμήμα της πόλης.

«Μπες μέσα πίσω, μπες μέσα πίσω», λέει ο οδηγός, σχεδόν χωρίς να σηκώσει το χέρι του από το παράθυρο. Ο αστυνομικός απαντά: «Προχώρα, προχώρα, προχώρα - ευχαριστώ φίλε, ακολούθησε αυτόν τον αστυνομικό». Καθώς πατάει γκάζι, προσθέτει: «Μην τρακάρεις», με τον οδηγό να απαντά: «Δεν θα τρακάρουμε, κύριε».

Αυτό που θα μπορούσε να είναι καταδίωξη πολλών λεπτών ή και ωρών - ή ακόμη και να επέτρεπε στον ύποπτο να διαφύγει - ολοκληρώθηκε σε λίγα μόλις δευτερόλεπτα. Ο ένοπλος αστυνομικός κάθεται ήρεμα με την πόρτα του βαν ανοιχτή, λέγοντας στον οδηγό να συνεχίσει, περνώντας δίπλα από τον ύποπτο που έτρεχε στο πεζοδρόμιο. Δίνοντας εντολή να σταματήσει το βαν, κατεβαίνει και σημαδεύει τον ύποπτο με το όπλο του, ο οποίος βρισκόταν λίγα δευτερόλεπτα πριν εξαφανιστεί σε μια δασώδη περιοχή που οδηγεί σε λαβύρινθο κατοικιών.

Εκτός οθόνης, ο ύποπτος συλλαμβάνεται - και λίγα λεπτά αργότερα ο αστυνομικός επιστρέφει στον οδηγό, ο οποίος είχε παραμείνει στο σημείο, για να τον ευχαριστήσει με μια θερμή χειραψία. «Συγγνώμη φίλε», λέει ο αστυνομικός στον οδηγό, ο οποίος φορούσε μαύρο t-shirt και σορτς cargo. Ο οδηγός απαντά απλά: «Δεν πειράζει. Χαίρομαι που βοήθησα. Ήταν αρκετά συναρπαστικό». «Ελπίζω να είναι πιο ήρεμη η υπόλοιπη μέρα σου», αστειεύεται ο αστυνομικός, πριν τελειώσει το βίντεο.

Συνολικά, η καταδίωξη διήρκεσε περίπου 20 δευτερόλεπτα και ο οδηγός κάλυψε σχεδόν 230 μέτρα για να βοηθήσει την αστυνομία να συλλάβει τον ύποπτο. Η αστυνομία του Κεντ δήλωσε ότι οι ενέργειές του βοήθησαν να ολοκληρωθεί γρήγορα η καταδίωξη και ότι ο ύποπτος θα μπορούσε να είχε διαφύγει αν δεν είχε επέμβει. Η αστυνομία ανέφερε ότι έχει προταθεί για τιμητική διάκριση. Δεν έχει ακόμη δημοσιοποιηθεί το όνομά του.

Έπαινοι ακόμα και από Στάρμερ

Οι πράξεις του έχουν επαινεθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συμπεριλαμβανομένου και του απερχόμενου πρωθυπουργού. Ο Κιρ Στάρμερ έγραψε στην πλατφόρμα Χ: «Δεν φορούν όλοι οι ήρωες στολές, κάποιοι οδηγούν βαν».

«Όπως πρέπει. Ένας άνθρωπος προσπαθεί να κάνει τη δουλειά του και βοηθιέται από κάποιον που βλέπει ότι μπορεί να βοηθήσει», έγραψε άλλος χρήστης στο Χ.  «Όταν λέει “χαίρομαι που βοήθησα και ήταν αρκετά συναρπαστικό”, πόσο βρετανικό ήταν όλο αυτό; Απίστευτο, υπέροχοι όλοι», έγραψε κάποιος άλλος.

Ο επικεφαλής Ένοπλης Αστυνόμευσης, επιθεωρητής Γουίλ Λέι, δήλωσε: «Ένας βίαιος εγκληματίας καταδιωκόταν αδιάκοπα και προσπαθούσε να διαφύγει. Οι ένοπλοι αστυνομικοί μας παρέμειναν αφοσιωμένοι. Χάρη στις γρήγορες και ανιδιοτελείς ενέργειες αυτού του υπεύθυνου πολίτη, οι αστυνομικοί κατάφεραν να συλλάβουν τον επικίνδυνο ύποπτο. Η επιτυχής σύλληψη ίσως να μην ήταν δυνατή χωρίς τη βοήθεια του πολίτη και του οχήματός του. Πρέπει να είναι περήφανος για τη συμβολή του στην ασφάλεια της κοινότητας και είμαστε πραγματικά ευγνώμονες για τη βοήθειά του».

ΠΗΓΗ: Ethnos.gr

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