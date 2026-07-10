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ΕΛΛΑΔΑ

Για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή κατηγορούνται οι δύο συλληφθέντες για την Marfin - Την Τρίτη στην ανακρίτρια

 10.07.2026 - 23:58
Για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή κατηγορούνται οι δύο συλληφθέντες για την Marfin - Την Τρίτη στην ανακρίτρια

Την ερχόμενη Τρίτη θα εμφανιστούν ενώπιον της 3ης τακτικής ανακρίτριας για να απολογηθούν οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες για τον φονικό εμπρησμό της Marfin.

Και οι δυο οδηγήθηκαν σήμερα κάτω από αυστηρά μέτρα ασφαλείας στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων με το ένταλμα της σύλληψής τους να αφορά στο αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή. Οι δυο κατηγορούμενοι ζήτησαν από την ανακρίτρια προθεσμία για την Τρίτη προκειμένου να προετοιμάσουν τις απολογίες τους.

Η υπόθεση της Marfin «αναβίωσε» δικαστικά- όπως ανέφεραν πληροφορίες - έπειτα από ένα ανώνυμο ηλεκτρονικό μήνυμα προς τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. To μήνυμα αυτό στάθηκε η αφορμή για την ανάσυρση της δικογραφίας από το αρχείο. Συγκεκριμένα, το εν λόγω email κατονόμαζε ως υπαίτιους της φονικής επίθεσης τρία συγκεκριμένα πρόσωπα –για τα οποία έχουν ήδη εκδοθεί εντάλματα σύλληψης– καθώς και επιπλέον μέλη που φέρονται να ανήκουν στην ίδια εγκληματική ομάδα.

Η συγκεκριμένη πληροφορία αξιολογήθηκε ως ιδιαίτερα σοβαρή από τις αρχές, οι οποίες και ανοίξουν εκ νέου τον φάκελο επανεξετάζοντας εξονυχιστικά το προανακριτικό υλικό.

ΠΗΓΗ: Protothema.gr

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