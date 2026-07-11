Μαρτυρία για την πτήση τρόμου από Θεσσαλονίκη: «Το σώμα του μέχρι τους ώμους ήταν έξω από το παράθυρο»

Σύμφωνα με μαρτυρία επιβάτιδος της κ. Χριστίνας που φιλοξενεί το Ράδιο Θεσσαλονίκη, το περιστατικό με τον τραυματισμό του 60χρονου Σέρβου επιβάτη και την παραλίγο εκτόξευση του εκτός αεροσκάφους, έγινε ενώ το αεροπλάνο ήταν στον αέρα για περίπου μία ώρα.

Ξαφνικά όπως αναφέρθηκε στην διάρκεια της πτήσης ακούστηκε ένας δυνατός θόρυβος σαν να έσκασε λάστιχο και έσπασε ένα παράθυρο του αεροσκάφους στη θέση που καθόταν ο 60χρονος αλλοδαπός.

«Καταλάβαμε αμέσως ότι έγινε αποσυμπίεση, χάσαμε ανάσες, ουρλιαχτά τσιρίδες φωνές. Εγώ αρχικά νόμιζα ότι κάποιος κατά λάθος είχε ανοίξει την πόρτα κινδύνου... Κατευθείαν έπεσαν οι μάσκες...

Οι κοπελιές που ήταν δίπλα από τον Σέρβο τον άρπαξαν ευτυχώς και αυτός δεν είχε βγάλει ζώνη, ο μισός άνθρωπος ήταν έξω από το παράθυρο» είπε σε κατάσταση σοκ η επιβάτιδα.

Σύμφωνα με την καταγγελία έγινε αποσυμπίεση της καμπίνας από το σπάσιμο του παραθύρου, με τους συνεπιβάτες να κρατούν τον 60χρονο που καθόταν δίπλα στο σπασμένο παράθυρο ενώ παράλληλα έπεσαν οι μάσκες.

Το σώμα του σχεδόν μέχρι τους ώμους ήταν έξω από το αεροπλάνο όπως περιέγραψε στο Ράδιο Θεσσαλονίκη η κ. Χριστίνα επιβάτιδα της πτήσης.

Επιβάτες που καθόταν δίπλα του τον τραβούσαν, είπε η επιβάτης.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο πιλότος χάρη στην ψυχραιμία του κατάφερε να γυρίσει το αεροσκάφος στο αεροδρόμιο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, με ασφάλεια.

Οι επιβάτες που σε όλην την διάρκεια της πτήσης φορούσαν μάσκες οξυγόνου, μεταφέρθηκαν στη συνέχεια στον προορισμό τους με άλλο αεροσκάφος της ίδιας εταιρείας.

Το χρονικό της πτήσης τρόμου

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία σήμερα το πρωί γύρω στις έξι, ενώ το αεροσκάφος της Ryanair βρισκόταν στον αέρα για περίπου μία ώρα, εκτελώντας πτήση από το αεροδρόμιο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ για το Μόναχο ακούστηκε ένας κρότος και αμέσως μετά έσπασε το τζάμι παραθύρου.

Ο 60χρονος επιβάτης από την Σερβία που καθόταν στη θέση παραλίγο να να φύγει από το παράθυρο, αλλά ευτυχώς τον συγκράτησαν άλλοι επιβάτες και η ζώνη ασφαλείας που φορούσε.

Ο αλλοδαπός επιβάτης τραυματίστηκε στον αυχένα έχοντας υποστεί κάκωση, ευτυχώς όχι σοβαρή σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία.

Πηγή: cnn.gr