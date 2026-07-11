Τουφάν Έρχιουρμαν: Τι έδειξαν οι εξετάσεις του μετά τον έντονο πόνο στο στήθος – Παραμένει στο νοσοκομείο

Σύμφωνα με τον λεγόμενο υπουργό Υγείας, Χακάν Ντιντσγιουρέκ, οι εξειδικευμένες εξετάσεις δεν έδειξαν κάτι ανησυχητικό, ενώ αποκλείστηκε το ενδεχόμενο καρδιακού προβλήματος.

Όπως ανέφερε, ο Τουφάν Έρχιουρμαν αισθάνθηκε κατά τη διάρκεια εκδήλωσης έντονο πόνο στο στήθος και την πλάτη, ο οποίος συνοδευόταν από εφίδρωση και χαμηλή αρτηριακή πίεση. Κρίθηκε, ως εκ τούτου, αναγκαία η άμεση μεταφορά του με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, γύρω στις 9 το βράδυ.

Αρχικά υποβλήθηκε σε αξονική τομογραφία με σκιαγραφικό, η οποία δεν κατέδειξε οποιαδήποτε ανωμαλία.

Ακολούθως, για προληπτικούς λόγους, υποβλήθηκε σε αγγειογραφία, προκειμένου να ελεγχθούν οι στεφανιαίες αρτηρίες. Τα αποτελέσματα ήταν καθαρά, αποκλείοντας καρδιακό κίνδυνο.

Η γενική κατάσταση της υγείας του κρίνεται πολύ καλή. Παρά τα θετικά αποτελέσματα, παραμένει στο νοσοκομείο, καθώς οι ιατρικές εξετάσεις δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί και θα συνεχιστούν για προληπτικούς λόγους.