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ΔΙΕΘΝΗ

Θρίλερ στο Βερολίνο: Άνδρας κρατά όμηρο γυναίκα μέσα σε σούπερ μάρκετ - Στο κατάστημα βρίσκονταν εργαζόμενοι

 11.07.2026 - 07:20
Θρίλερ στο Βερολίνο: Άνδρας κρατά όμηρο γυναίκα μέσα σε σούπερ μάρκετ - Στο κατάστημα βρίσκονταν εργαζόμενοι

Σε εξέλιξη βρίσκεται από αργά το βράδυ της Παρασκευής επιχείρηση της αστυνομίας σε σούπερ μάρκετ στο Βερολίνο, όπου ένας άνδρας κρατά όμηρο μία γυναίκα. Οι γερμανικές αρχές έχουν αποκλείσει την περιοχή και βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με τον δράστη, ενώ μέχρι στιγμής τα κίνητρά του παραμένουν άγνωστα.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 22:00 (τοπική ώρα) σε κατάστημα σούπερ μάρκετ στην περιοχή Μάριενφελντε, στα νότια της γερμανικής πρωτεύουσας. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο άνδρας ακινητοποίησε μία γυναίκα μέσα στο κατάστημα και την απειλεί, με τις αρχές να δίνουν προτεραιότητα στην ασφαλή έκβαση της ομηρίας.

Μεγάλη κινητοποίηση των αρχών

Στο σημείο έχουν αναπτυχθεί ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, καθώς και η επίλεκτη μονάδα ειδικών επιχειρήσεων (SEK). Η περιοχή γύρω από το σούπερ μάρκετ έχει αποκλειστεί σε μεγάλη ακτίνα, ενώ στο σημείο βρίσκονται επίσης ασθενοφόρα και οχήματα της πυροσβεστικής.


Τα ξημερώματα, αστυνομικοί χρησιμοποίησαν σκάλα για να αποκτήσουν καλύτερη οπτική εικόνα στο εσωτερικό του κτιρίου, ενώ ειδικά εκπαιδευμένοι διαπραγματευτές συνεχίζουν τις συνομιλίες με τον δράστη.

Στο κατάστημα βρίσκονταν εργαζόμενοι

Την ώρα του περιστατικού μέσα στο κατάστημα βρίσκονταν εργαζόμενοι, οι οποίοι απομακρύνθηκαν και παραμένουν κοντά στο σημείο υπό την προστασία των αρχών. Σύμφωνα με γερμανικά μέσα ενημέρωσης, πρόκειται να καταθέσουν στις αστυνομικές αρχές για όσα είδαν κατά τη διάρκεια της ομηρίας.

Το σούπερ μάρκετ βρίσκεται σε ήσυχη κατοικημένη περιοχή του Μάριενφελντε, όπου υπάρχουν σχολεία και παιδικοί σταθμοί. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την ταυτότητα του δράστη ή τα αίτια της ομηρίας, ενώ η επιχείρηση των αρχών παραμένει σε εξέλιξη.

Πηγή: protothema.gr

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